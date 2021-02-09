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التحقيق مع ثلاث متهمين بقتل مارادونا

Time منذ 3 ساعات
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التحقيق مع ثلاث متهمين بقتل مارادونا

وكالات (صدى):
يحقق القضاء الأرجنتيني مع ثلاث متهمين بالقتل الغير متعمد لأسطورة كرة القدم مارادونا في نوفمبر الماضي .

ووجهت السلطات الأرجنتينية اتهامات لجراح الأعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوزاشوف

وعالم نفس وممرضين (رجل وامرأة) كانوا برفقة مارادونا قبل وفاته .

جاء ذلك بعد بلاغ البنات الثلاث لمارادونا، دالما، جيانينا وجانا، بوجود إهمال أدى إلى وفاة مارادونا .

وكان مارادونا قد توفي متأثرًا بمضاعفات في القلب في 25 من الشهر ذاته عن عمر يناهز 60 عامًا في منزله في تيغري، شمال العاصمة بوينس أيرس .

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