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شركة الكهرباء توضح الإجراء الواجب اتباعه حال عدم دفع المستأجر للفاتورة

Time منذ 15 دقيقة
Views 1458
شركة الكهرباء توضح الإجراء الواجب اتباعه حال عدم دفع المستأجر للفاتورة

الرياض (صدى):
أوضحت الشركة السعودية للكهرباء الإجراء الواجب اتباعه حال عدم دفع المستأجر للفاتورة.

وحثت الشركة المستأجر على تعريف الحساب ، وعند تعريف الحساب كمستأجر يتم تعريفة كمستفيد فعلي للعداد، وذلك عبر الرابط التالي: أضغط هنـــا ، وعند الانتقال إلى عقار آخر، يتم نقل جميع البيانات مع المستأجر.

وأشارت إلى أنه يمكن الاشتراك في الفاتورة الثابتة ، وهي خدمة تقدمها الشركة تمكنك من سداد قيمة الاستهلاك عبر مبلغ شهري ثابت،مضيفة أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الخدمة والاشتراك عبر الرابط التالي: أضغط هنـــا .

Time واتساب
شركة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

أحدث التعليقات

khalidnaam
صورة عادية مافيها اي انسجام
khalidnaam
قبل كم يوم الزعاق ادخل العقارب يوم السبت اتفقوا على رأي واحد
Zoolعالمي
يا رجال والله انه احسن من البليهي والجحفلي يا الطواقي الزلايب يسلم عليكم بيتروس الشريف
عبدالله
اخير الفيفا حكم لاندية عربية. دايما الاحكام ضدنا واحنا اللي ندفع. يجي المدرب بعقد سنتين او ثلاث ومن اول اربع مباريات كلها هزائم علشان يفسخوا العقد وياخذ رواتبه عن السنتين كامله في عمل شهرين او ثلاثة ويروح لبلده. واذا ما وافقوا، يرفع قضية للفيفا والفيفا تحكم له.
khalidnaam
من زمان موجودة الخدمة فب توكلنا

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