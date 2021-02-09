الأعداد السابقة للصحيفة

تشكيل لجان لتقييم الوضع الصحي في المدن الأكثر إصابة بكورونا

Time منذ ساعة
Views 1752
تشكيل لجان لتقييم الوضع الصحي في المدن الأكثر إصابة بكورونا

الرياض (صدى):
شُكلت لجان خاصة تعمل على تقييم الوضع الصحي في المدن التي تسجل إصابات مرتفعة بفيروس كورونا الجديد (COVID-19).

وتعمل تلك اللجان على رفع تقاريرها للجهات المختصة التي تطبق بدورها الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثف الجولات الميدانية التفتيشية على الأحياء التي سجلت بها إصابات مرتفعة، بحسب صحيفة "الوطن" .

وشهدت منطقتا «عسير» و«الباحة» تسجيل أعداد مرتفعة مرة أخرى لتعودا في قائمة أكثر المناطق المصابة بـ18 إصابة في «الباحة» و10 في «عسير»، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل 356 حالة مؤكدة جديدة لـ«COVID-19»، أمس الاثنين.

 

Time واتساب
المملكة
وزارة الصحة
كورونا

أحدث التعليقات

khalidnaam
صورة عادية مافيها اي انسجام
khalidnaam
قبل كم يوم الزعاق ادخل العقارب يوم السبت اتفقوا على رأي واحد
Zoolعالمي
يا رجال والله انه احسن من البليهي والجحفلي يا الطواقي الزلايب يسلم عليكم بيتروس الشريف
عبدالله
اخير الفيفا حكم لاندية عربية. دايما الاحكام ضدنا واحنا اللي ندفع. يجي المدرب بعقد سنتين او ثلاث ومن اول اربع مباريات كلها هزائم علشان يفسخوا العقد وياخذ رواتبه عن السنتين كامله في عمل شهرين او ثلاثة ويروح لبلده. واذا ما وافقوا، يرفع قضية للفيفا والفيفا تحكم له.
khalidnaam
من زمان موجودة الخدمة فب توكلنا

أخر الأخبار

شركة الكهرباء توضح الإجراء الواجب اتباعه حال عدم دفع المستأجر للفاتورة
شركة الكهرباء توضح الإجراء الواجب اتباعه حال عدم دفع المستأجر للفاتورة
Time منذ 15 دقيقة Views 1441
شركة حمد الرقيب التجارية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة حمد الرقيب التجارية تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 19 دقيقة Views 1340
بلقيس تعلن إصابتها بـ "متلازمة الكوخ"
بلقيس تعلن إصابتها بـ "متلازمة الكوخ"
Time منذ 24 دقيقة Views 605
كيفية الحفاظ على الطلاء الخارجي للسيارة
كيفية الحفاظ على الطلاء الخارجي للسيارة
Time منذ 29 دقيقة Views 1304
صدور قرار بإحلال المواطنين محل الأجانب في هذه الوظيفة
صدور قرار بإحلال المواطنين محل الأجانب في هذه الوظيفة
Time منذ 34 دقيقة Views 2014
‏بريطانيا تؤكد مواصلة بيع الأسلحة للمملكة
‏بريطانيا تؤكد مواصلة بيع الأسلحة للمملكة
Time منذ 40 دقيقة Views 1514
المسند: غداً أول موسم العقارب والتغيرات الجوية ستكون متدرجة
المسند: غداً أول موسم العقارب والتغيرات الجوية ستكون متدرجة
Time منذ 54 دقيقة Views 1761
وظائف شاغرة بشركة ايكيا
وظائف شاغرة بشركة ايكيا
Time منذ ساعة Views 1659
بالصور.. ظهور المنشدة وعد البشيري بإطلالة جديدة
بالصور.. ظهور المنشدة وعد البشيري بإطلالة جديدة
Time منذ ساعة Views 1091
مانويل نوير: مباراتنا أمام الأهلي كانت شاقة وتفاجئنا بجمهوره الرائع
مانويل نوير: مباراتنا أمام الأهلي كانت شاقة وتفاجئنا بجمهوره الرائع
Time منذ ساعة Views 1698