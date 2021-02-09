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مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعتين
Views 2461
مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مؤسسة البريد السعودي باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مدير تكامل العمليات والتحسين : بكالوريوس أو ماجيستير في " إدارة الأعمال ، إدارة سلسلة الإمداد ، الهندسة الصناعية " أو تخصصات أخرى ذا صلة ، خبرة 5 سنوات ، مستوى جيد في الإنجليزية .

2- مدير تنفيذ مبادرات العمليات : بكالوريوس / ماجيستير في " إدارة الأعمال ، إدارة سلسلة الإمداد ، إدارة مشاريع ، الهندسة الصناعية ، أو تخصصات أخرى ذات صلة ، خبرة 5 سنوات ، مستوى جيد في الإنجليزية .

3- مدير عام معالجة العمليات : بكالوريوس / ماجيستير في " إدارة الأعمال ، إدارة سلسلة الإمداد ، الهندسة الصناعية " أو أي تخصص آخر ذا صلة ، خبرة 10 سنوات كحد أدنى في العمليات البريدية و اللوجيستية منها 6 سنوات في منصب قيادي ، مستوى جيد في الإنجليزية .

ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب من هنــــــا و هنــــــــا و هنــــــــا .

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وظائف شاغرة للسيدات

أحدث التعليقات

khalidnaam
صورة عادية مافيها اي انسجام
khalidnaam
من زمان موجودة الخدمة فب توكلنا
Zoolعالمي
هههههه حراق يا الطواقي يسلم عليكم الاعب الخلوق الطيب بيتروس وان شاءالله راح يدخل الاسلام قريبا لتكتمل فرحتنا به
السامرالحربي
كل هذه الجرائم والحكم سجن مؤبد والثالث سنة !!! ... لا حول ولا قوة إلا بالله .. المفروض عقوبتهم القتل حداً لقيامهم بهذه الفاحشة وهي اللواط حتى لو كان بالتراضي فكيف إذا كان بعد الخطف وفعلها بالإكراه .. هذا التراخي في الأحكام هو سبب جرأة كثير من السفهاء على تعدي حدود الشرع ..نسأل الله العافية والسلامة .
ابوحنين
ما ادري وش المطلوب اننا نصفق لها ونقول الله يثبتك وانت بتغني وتمثلي... الله يستر من الجيل القادم

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