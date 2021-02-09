مؤسسة البريد تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مؤسسة البريد السعودي باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مدير تكامل العمليات والتحسين : بكالوريوس أو ماجيستير في " إدارة الأعمال ، إدارة سلسلة الإمداد ، الهندسة الصناعية " أو تخصصات أخرى ذا صلة ، خبرة 5 سنوات ، مستوى جيد في الإنجليزية .
2- مدير تنفيذ مبادرات العمليات : بكالوريوس / ماجيستير في " إدارة الأعمال ، إدارة سلسلة الإمداد ، إدارة مشاريع ، الهندسة الصناعية ، أو تخصصات أخرى ذات صلة ، خبرة 5 سنوات ، مستوى جيد في الإنجليزية .
3- مدير عام معالجة العمليات : بكالوريوس / ماجيستير في " إدارة الأعمال ، إدارة سلسلة الإمداد ، الهندسة الصناعية " أو أي تخصص آخر ذا صلة ، خبرة 10 سنوات كحد أدنى في العمليات البريدية و اللوجيستية منها 6 سنوات في منصب قيادي ، مستوى جيد في الإنجليزية .
ويمكن التقديم عبر الروابط التالية على الترتيب من هنــــــا و هنــــــــا و هنــــــــا .
وسوم :