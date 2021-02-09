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الأمير خالد بن سلمان: التشريعات الجديدة ستعمل على تعزيز تنافسية المملكة عالميًا

Time منذ ساعتين
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الأمير خالد بن سلمان: التشريعات الجديدة ستعمل على تعزيز تنافسية المملكة عالميًا

الرياض (صدى):
أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، على أن إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تطوير منظومة التشريعات في المملكة؛ هو تعزيز لدولة المؤسسات والقانون.

وقال الأمير خالد بن سلمان : "إعلان سمو سيدي ولي العهد تطوير منظومة التشريعات في المملكة هو تعزيز لدولة المؤسسات والقانون في إطار الإصلاحات الشاملة التي جاءت بها رؤية 2030 بما يحفظ حقوق الأفراد ويصون كرامتهم ويحقق مبادئ العدالة ويرسي قيم النزاهة".

وأضاف: "منظومة التشريعات الجديدة حال صدورها ستعمل على تعزيز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ويراعي التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها".

وتابع: "هذه الخطوات المباركة تأتي استشعارًا من قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد لأهمية الحقوق في إطار حرصهما الدائم على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالح كل من هُم على أرض المملكة العربية السعودية".

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المملكة
ولي العهد
وزارة الدفاع
الأمير خالد بن سلمان
التشريعات الجديدة

أحدث التعليقات

khalidnaam
من زمان موجودة الخدمة فب توكلنا
Zoolعالمي
هههههه حراق يا الطواقي يسلم عليكم الاعب الخلوق الطيب بيتروس وان شاءالله راح يدخل الاسلام قريبا لتكتمل فرحتنا به
السامرالحربي
كل هذه الجرائم والحكم سجن مؤبد والثالث سنة !!! ... لا حول ولا قوة إلا بالله .. المفروض عقوبتهم القتل حداً لقيامهم بهذه الفاحشة وهي اللواط حتى لو كان بالتراضي فكيف إذا كان بعد الخطف وفعلها بالإكراه .. هذا التراخي في الأحكام هو سبب جرأة كثير من السفهاء على تعدي حدود الشرع ..نسأل الله العافية والسلامة .
ابوحنين
ما ادري وش المطلوب اننا نصفق لها ونقول الله يثبتك وانت بتغني وتمثلي... الله يستر من الجيل القادم
Hazem_san
مع كامل احترامي لاكن ماهي ضربة قوية

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