مباريات اليوم الثلاثاء

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباريات هامة في عدة منافسات، اليوم الثلاثاء، والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
تشهد الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مباريات هامة، اليوم الثلاثاء؛ حيث يحل الهلال ضيفًا هامًا على نادي العين في تمام الساعة 16:05 مساءًا، كما يلتقي النصر الذي تحسن ترتيبه مؤخرًا بنادي الفتح صاحب المركز الـ13 في تمام الساعة 18:10 من مساء اليوم.
مباريات الدوري الإسباني
يستضيف ريال مدريد نادي خيتافي على ملعب الفريدو دي ستيفانو، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، وذلك في تمام الساعة 23:00 مساءًا.
مباريات كأس إيطاليا
يُلعب اليوم لقاء الإياب من نصف النهائي المرتقب بين يوفنتوس وإنتر ميلان في تمام الساعة 22:45 مساءًا، فيما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة 2/1 لصالح اليوفي.