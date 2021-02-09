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مباريات اليوم الثلاثاء

Time منذ ساعتين
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مباريات اليوم الثلاثاء

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباريات هامة في عدة منافسات، اليوم الثلاثاء، والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تشهد الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مباريات هامة، اليوم الثلاثاء؛ حيث يحل الهلال ضيفًا هامًا على نادي العين في تمام الساعة 16:05 مساءًا، كما يلتقي النصر الذي تحسن ترتيبه مؤخرًا بنادي الفتح صاحب المركز الـ13 في تمام الساعة 18:10 من مساء اليوم.

مباريات الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد نادي خيتافي على ملعب الفريدو دي ستيفانو، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، وذلك في تمام الساعة 23:00 مساءًا.

مباريات كأس إيطاليا

يُلعب اليوم لقاء الإياب من نصف النهائي المرتقب بين يوفنتوس وإنتر ميلان في تمام الساعة 22:45 مساءًا، فيما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة 2/1 لصالح اليوفي.

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مباريات اليوم

أحدث التعليقات

khalidnaam
من زمان موجودة الخدمة فب توكلنا
Zoolعالمي
هههههه حراق يا الطواقي يسلم عليكم الاعب الخلوق الطيب بيتروس وان شاءالله راح يدخل الاسلام قريبا لتكتمل فرحتنا به
السامرالحربي
كل هذه الجرائم والحكم سجن مؤبد والثالث سنة !!! ... لا حول ولا قوة إلا بالله .. المفروض عقوبتهم القتل حداً لقيامهم بهذه الفاحشة وهي اللواط حتى لو كان بالتراضي فكيف إذا كان بعد الخطف وفعلها بالإكراه .. هذا التراخي في الأحكام هو سبب جرأة كثير من السفهاء على تعدي حدود الشرع ..نسأل الله العافية والسلامة .
ابوحنين
ما ادري وش المطلوب اننا نصفق لها ونقول الله يثبتك وانت بتغني وتمثلي... الله يستر من الجيل القادم
Hazem_san
مع كامل احترامي لاكن ماهي ضربة قوية

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