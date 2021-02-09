وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الاثنين، سحب ترخيص نادي شاندونج ليونينج الصيني الخاص بالمشاركة في دوري أبطال آسيا 2021.
يأتي ذلك على أن يتم إعادة تخصيص المقعد الشاغر حسب دليل المشاركة في مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي.
وجاء قرار الاستبعاد بالاستناد إلى المواد 4.3.7 و5.3.7 من تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي 2016، والمادة 4.1.4 من قواعد الحوكمة الإجرائية للجنة أهلية المشاركة.
وقال الاتحاد في بيان: " قررت اللجنة أن شاندونج لونينج لم يحقق متطلبات الفقرة /اف. 04 / من تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي، والخاصة بالدفعات الواجبة الدفع، وبالتالي فإنه غير مؤهل للحصول على الترخيص".
وأضاف: " تم إعلان أن شاندونج لونينج غير مؤهل للمشاركة في أبطال آسيا 2021، وبالتالي فإن المقعد الشاغر ستتم إعادة تخصيصه بحسب دليل المشاركة في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي".