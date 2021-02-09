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" شاندونج لونينج " غير مؤهل للمشاركة في أبطال آسيا 2021

Time منذ 3 ساعات
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" شاندونج لونينج " غير مؤهل للمشاركة في أبطال آسيا 2021

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الاثنين، سحب ترخيص نادي شاندونج ليونينج الصيني الخاص بالمشاركة في دوري أبطال آسيا 2021.

يأتي ذلك على أن يتم إعادة تخصيص المقعد الشاغر حسب دليل المشاركة في مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي.

وجاء قرار الاستبعاد بالاستناد إلى المواد 4.3.7 و5.3.7 من تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي 2016، والمادة 4.1.4 من قواعد الحوكمة الإجرائية للجنة أهلية المشاركة.

وقال الاتحاد في بيان: " قررت اللجنة أن شاندونج لونينج لم يحقق متطلبات الفقرة /اف. 04 / من تعليمات ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي، والخاصة بالدفعات الواجبة الدفع، وبالتالي فإنه غير مؤهل للحصول على الترخيص".

وأضاف: " تم إعلان أن شاندونج لونينج غير مؤهل للمشاركة في أبطال آسيا 2021، وبالتالي فإن المقعد الشاغر ستتم إعادة تخصيصه بحسب دليل المشاركة في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي".

Time واتساب
الصين
دوري أبطال آسيا
الاتحاد الآسيوي
شاندونج ليونينج

أحدث التعليقات

khalidnaam
من زمان موجودة الخدمة فب توكلنا
Zoolعالمي
هههههه حراق يا الطواقي يسلم عليكم الاعب الخلوق الطيب بيتروس وان شاءالله راح يدخل الاسلام قريبا لتكتمل فرحتنا به
السامرالحربي
كل هذه الجرائم والحكم سجن مؤبد والثالث سنة !!! ... لا حول ولا قوة إلا بالله .. المفروض عقوبتهم القتل حداً لقيامهم بهذه الفاحشة وهي اللواط حتى لو كان بالتراضي فكيف إذا كان بعد الخطف وفعلها بالإكراه .. هذا التراخي في الأحكام هو سبب جرأة كثير من السفهاء على تعدي حدود الشرع ..نسأل الله العافية والسلامة .
ابوحنين
ما ادري وش المطلوب اننا نصفق لها ونقول الله يثبتك وانت بتغني وتمثلي... الله يستر من الجيل القادم
Hazem_san
مع كامل احترامي لاكن ماهي ضربة قوية

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