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بالفيديو..الرئيس السوداني السابق يروي موقف الملك فهد فور علمه بأزمتهم الاقتصادية

Time منذ 4 ساعات
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بالفيديو..الرئيس السوداني السابق يروي موقف الملك فهد فور علمه بأزمتهم الاقتصادية

الخرطوم (صدى):
في لقاء تلفزيوني نادر، ظهر الرئيس السوداني السابق عبد الرحمن سوار الذهب، راويا موقف الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله، فور علمه بمرور السودان بعدة أزمات اقتصادية.

وقال سوار الذهب: " إن الوضع كان سيئًا، حيث أخبرهم مسؤول البترول، بأنهم لديهم بترولا يكفي لمدة 7 أيام فقط، وليست لديهم عملة صعبة لشراء بترول جديد " .

وأضاف: " كذلك مسؤول الزراعة قال هناك جفاف لمدة 3 سنوات، وموعودين بخريف طيب حسب الارصاد، لكن ليس لدينا مدخلات زراعية، كما حلت علينا أقساط لا بد من سدادها للصناديق العربية".

وتابع سوار الذهب: " أذكر تماما في اليوم الثاني جاءني السفير السعودي، نقل إلي تهاني جلالة الملك فهد رحمه الله وأبلغني تحياته، وطلب منه إرسال مندوب بمطالبهم ".

واستكمل: " ما كان مني إلا أنني جمعت بعض وكلاء الوزارات وأرسلناهم بطائرة، واستقبلهم الملك فهد في نفس الأمسية، رغم ان الملك فهد لا يستقبل وفودا ليلا ".

وأوضح أن الوفد السوداني شرح للملك الأوضاع، ليأمر جلالته أولا بـ 60 مليون دولار للسودان، وثانيا كميات وفيرة من البترول، لحل كافة مشاكل السودان " .

Time واتساب
السودان
الرئيس السوداني
الملك فهد بن عبد العزيز
عبد الرحمن سوار

أحدث التعليقات

khalidnaam
من زمان موجودة الخدمة فب توكلنا
Zoolعالمي
هههههه حراق يا الطواقي يسلم عليكم الاعب الخلوق الطيب بيتروس وان شاءالله راح يدخل الاسلام قريبا لتكتمل فرحتنا به
السامرالحربي
كل هذه الجرائم والحكم سجن مؤبد والثالث سنة !!! ... لا حول ولا قوة إلا بالله .. المفروض عقوبتهم القتل حداً لقيامهم بهذه الفاحشة وهي اللواط حتى لو كان بالتراضي فكيف إذا كان بعد الخطف وفعلها بالإكراه .. هذا التراخي في الأحكام هو سبب جرأة كثير من السفهاء على تعدي حدود الشرع ..نسأل الله العافية والسلامة .
ابوحنين
ما ادري وش المطلوب اننا نصفق لها ونقول الله يثبتك وانت بتغني وتمثلي... الله يستر من الجيل القادم
Hazem_san
مع كامل احترامي لاكن ماهي ضربة قوية

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