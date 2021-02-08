نجم الهلال السابق يرقد في المستشفى

طلال الغامدي (صدى):
يرقد نجم المنتخب الوطني والهلال السابق ناجي عبدالمطلوب، على السرير الابيض بالمستشفى العسكري، منذ 4 أيام، إثر وعكة صحية.
ومن جانبه أوضح لاعب الهلال السابق سلطان بن نصيب، أن عبد المطلوب حالته مستقرة الآن، ومن المقرر أن يغادر المستشفى بعد 3 أيام.
وقال بن نصيب: " يمر أخي وعزيزي الغالي ناجي عبدالمطلوب بوعكة صحية جراء عملية القلب التي اجراها مسبقاً وقد تواصلت هاتفياً قبل قليل بأبنه الغالي نواف والذي طمأنني ولله الحمد بأن حالته الصحية مستقرة وسيغادر المستشفى بعد٣ ايّام سائلاً المولى ان يمن عليه بالشفاء العاجل ".
وكان نجم الهلال السابق قد خضع لعملية جراحية في القلب قبل عدة أشهر، في المستشفى العسكري.