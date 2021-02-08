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نجم الهلال السابق يرقد في المستشفى

Time منذ 8 دقائق
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نجم الهلال السابق يرقد في المستشفى

طلال الغامدي (صدى):
يرقد نجم المنتخب الوطني والهلال السابق ناجي عبدالمطلوب، على السرير الابيض بالمستشفى العسكري، منذ 4 أيام، إثر وعكة صحية.

ومن جانبه أوضح لاعب الهلال السابق سلطان بن نصيب، أن عبد المطلوب حالته مستقرة الآن، ومن المقرر أن يغادر المستشفى بعد 3 أيام.

وقال بن نصيب: " يمر أخي وعزيزي الغالي ناجي عبدالمطلوب بوعكة صحية جراء عملية القلب التي اجراها مسبقاً وقد تواصلت هاتفياً قبل قليل بأبنه الغالي نواف والذي طمأنني ولله الحمد بأن حالته الصحية مستقرة وسيغادر المستشفى بعد٣ ايّام سائلاً المولى ان يمن عليه بالشفاء العاجل ".

وكان نجم الهلال السابق قد خضع لعملية جراحية في القلب قبل عدة أشهر، في المستشفى العسكري.

Time واتساب
الهلال
ناجي عبدالمطلوب

أحدث التعليقات

ا
والله يميل للموظفه عشان فلوسها
ابوسلطان
ههههههههه يقولك المثل يامن لقاء الفاره الي في ذنبها خيط روحو دوروها توكم تنتبهون هذي انتهت الحقو لاتجي مصيبة اكبر
الزعيم العالمي
ابشر بالدعم إذا مادعمنا العالمي مين ندعم فدوه للهلال ماقصر كل شيء حققه لنا الهلال عشقي للأبد.
ابوبدر
الله لا جاب الغلا.. حسبي الله على ابومهر اسيا ان كان هو ورطنا وشرد. لو فيه احد يلام على اعادة البخيل لنا هو اللي سمح له يتصرف كمشرف ويحيد رئيس النادي اللي هو احضره لرئاسة النادي وافتعل معاه المشاكل وخلاه يستقيل وبعدها جاب لنا غيره واستغل مشكلة بسيطة وحط رجله. اي احتراف هذا اللي يخليه مشرف ويحيد رؤوساء النادي ويحاربهم علشان يلقى حجة يفر من المسؤولية. والله المفروض الشرط الجزائي يدفعه لساريتش هومن الفلوس اللي على قلبه جزاء استقطابه لهاللاعب المضروب
سعـــ ابومحمد ــد
بالله هذا لاعب ..؟؟؟؟

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