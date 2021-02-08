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شاهد.. مواطن يروي تفاصيل مثيرة حول إعادة تزويج والده ووالدته بعد انفصالهما

Time منذ 42 دقيقة
Views 1578
شاهد.. مواطن يروي تفاصيل مثيرة حول إعادة تزويج والده ووالدته بعد انفصالهما

الرياض (صدى):
كشف المواطن تركي محمد صدقة، عن تفاصيل إعادة تزويج والده ووالدته بعد انفصال دام 16 عامًا يوم الجمعة الماضية، قائلا إن الفضل يرجع في المقام الأول إلى زوجته التي ساعدته في ذلك.

وأضاف  تركي صدقة، خلال حديث مع برنامج " الراصد "،  أنه واجه صعوبات عديدة لإعادة والده ووالدته مجددًا، لا سيما من ناحية والدته التي كانت تعاني نفسيًا.

ورأت الأم افتخار حسن، أن أولادها عانوا معها لا سيما " تركي " وزوجته التي كانت تلح عليها بشكل مستمر، مؤكدةً أن زوجها غير مصدق عودتهما إلى بعضهما من جديد ويقول " حلم ولا علم ".

وأبدى المواطن محمد صدقة أبو تركي، سعادته البالغة بعودته من جديد إلى زوجته بعد الصلح بينهما عن طريق أولاده، موضحا أنه لن يتزوج الثانية لأن " ضربتين بالراس توجع ".

Time واتساب
مواطن
انفصال
تزويج
تركي محمد صدقة

أحدث التعليقات

ا
والله يميل للموظفه عشان فلوسها
ابوسلطان
ههههههههه يقولك المثل يامن لقاء الفاره الي في ذنبها خيط روحو دوروها توكم تنتبهون هذي انتهت الحقو لاتجي مصيبة اكبر
الزعيم العالمي
ابشر بالدعم إذا مادعمنا العالمي مين ندعم فدوه للهلال ماقصر كل شيء حققه لنا الهلال عشقي للأبد.
ابوبدر
الله لا جاب الغلا.. حسبي الله على ابومهر اسيا ان كان هو ورطنا وشرد. لو فيه احد يلام على اعادة البخيل لنا هو اللي سمح له يتصرف كمشرف ويحيد رئيس النادي اللي هو احضره لرئاسة النادي وافتعل معاه المشاكل وخلاه يستقيل وبعدها جاب لنا غيره واستغل مشكلة بسيطة وحط رجله. اي احتراف هذا اللي يخليه مشرف ويحيد رؤوساء النادي ويحاربهم علشان يلقى حجة يفر من المسؤولية. والله المفروض الشرط الجزائي يدفعه لساريتش هومن الفلوس اللي على قلبه جزاء استقطابه لهاللاعب المضروب
سعـــ ابومحمد ــد
بالله هذا لاعب ..؟؟؟؟

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