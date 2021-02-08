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وزير العدل: التشريعات التي أعلن عنها ولي العهد تسهم في اطمئنان الأفراد لصحة التعاملات

Time منذ ساعة
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وزير العدل: التشريعات التي أعلن عنها ولي العهد تسهم في اطمئنان الأفراد لصحة التعاملات

الرياض (صدى):
قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن التشريعات المتخصصة، ستسهم في مزيد من ضمان الحقوق وتحقيق العدالة.

وأثنى الصمعاني على مضامين التصريح، والذي يعكس النهج القويم الذي تسير عليه القيادة الرشيدة لترسيخ العدالة، ويوضح مستوى التقدم والإصلاح التشريع، مبينا أن التشريعات التي أعلن عنها ولي العهد ستحقق نقلة قضائية بالغة الأثر على جودة العمل القضائي، مشيرًا إلى أن مشروع نظام الأحوال الشخصية يتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بالأسرة، كما يضمن حقوق الزوجين والأطفال، بما في ذلك أحكام الخطبة والزواج والحضانة والنفقة، وينظم الأحكام المتعلقة بالوصية والتركة والإرث.

وأفاد بأن مشروع نظام المعاملات المدنية سيكون المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، وقد أُخذ في إعداده بأحدث التطبيقات المعاصرة لضمان الحقوق في المعاملات، حيث إن وجود هذه المرجعية النظامية سيحد من حالات المنازعات بين الأفراد ويقلل أمد الفصل في الخصومات.

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وزير العدل

أحدث التعليقات

ا
والله يميل للموظفه عشان فلوسها
ابوسلطان
ههههههههه يقولك المثل يامن لقاء الفاره الي في ذنبها خيط روحو دوروها توكم تنتبهون هذي انتهت الحقو لاتجي مصيبة اكبر
الزعيم العالمي
ابشر بالدعم إذا مادعمنا العالمي مين ندعم فدوه للهلال ماقصر كل شيء حققه لنا الهلال عشقي للأبد.
ابوبدر
الله لا جاب الغلا.. حسبي الله على ابومهر اسيا ان كان هو ورطنا وشرد. لو فيه احد يلام على اعادة البخيل لنا هو اللي سمح له يتصرف كمشرف ويحيد رئيس النادي اللي هو احضره لرئاسة النادي وافتعل معاه المشاكل وخلاه يستقيل وبعدها جاب لنا غيره واستغل مشكلة بسيطة وحط رجله. اي احتراف هذا اللي يخليه مشرف ويحيد رؤوساء النادي ويحاربهم علشان يلقى حجة يفر من المسؤولية. والله المفروض الشرط الجزائي يدفعه لساريتش هومن الفلوس اللي على قلبه جزاء استقطابه لهاللاعب المضروب
سعـــ ابومحمد ــد
بالله هذا لاعب ..؟؟؟؟

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