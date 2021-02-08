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توضيح من الجمارك بشأن حالات التقدّم بطلب استرداد الرسوم الجمركية المحصلة بشكل قطعي

Time منذ ساعتين
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توضيح من الجمارك بشأن حالات التقدّم بطلب استرداد الرسوم الجمركية المحصلة بشكل قطعي

الرياض (صدى):
أوضحت الجمارك السعودية⁩ انه للمستورد إمكانية التقدّم بطلب استرداد الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها بشكل قطعي، في حال استحقاقه وتقديم ما يثبت عبر منصة فسح.

وتضمنت حالات التقدّم بطلب استرداد الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها بشكل قطعي "في حال لم يرفق المستورد الترخيص الصناعي وقرار الإعفاء من الرسوم الجمركية عند تقديم البيان ولم يقم بمراجعة الجمرك بعدها لفترة طويلة، يكتفي بإعفاء المستورد من الأرضيات المستحقة، يتحمل المستورد كافة ما يتعلق بالتأخير في فسح الإرسالية حال عدم اكتمال مسوغات الفسح مثل الفسوحات من جهة الاختصاص، التراخيص الصناعية، قرارات الإعفاء شهادة المطابقة".

ويمكن حصول المصنع على قرار إعفاء جمركي للمواد الأولية الصناعية أو الآلات أو لقطع الغيار بعد الحصول على الترخيص الصناعي إلكترونيا من خلال وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ويجب على المستورد تقديم طلب الإعفاء الجمركي خلال فترة لا تقل عن ستة أشهر بحسب اشتراطات وزارة الصناعة قبل الاستيراد ولا تزيد عن ستة أشهر بعد الاستيراد.

Time واتساب
الجمارك
الرسوم الجمركية

أحدث التعليقات

ا
والله يميل للموظفه عشان فلوسها
ابوسلطان
ههههههههه يقولك المثل يامن لقاء الفاره الي في ذنبها خيط روحو دوروها توكم تنتبهون هذي انتهت الحقو لاتجي مصيبة اكبر
الزعيم العالمي
ابشر بالدعم إذا مادعمنا العالمي مين ندعم فدوه للهلال ماقصر كل شيء حققه لنا الهلال عشقي للأبد.
ابوبدر
الله لا جاب الغلا.. حسبي الله على ابومهر اسيا ان كان هو ورطنا وشرد. لو فيه احد يلام على اعادة البخيل لنا هو اللي سمح له يتصرف كمشرف ويحيد رئيس النادي اللي هو احضره لرئاسة النادي وافتعل معاه المشاكل وخلاه يستقيل وبعدها جاب لنا غيره واستغل مشكلة بسيطة وحط رجله. اي احتراف هذا اللي يخليه مشرف ويحيد رؤوساء النادي ويحاربهم علشان يلقى حجة يفر من المسؤولية. والله المفروض الشرط الجزائي يدفعه لساريتش هومن الفلوس اللي على قلبه جزاء استقطابه لهاللاعب المضروب
سعـــ ابومحمد ــد
بالله هذا لاعب ..؟؟؟؟

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