الأهلي يحسم مصير عودة ساريتش 

ماجد محمد (صدى):
كشف النادي الأهلي، عن إعادة قيد لاعب خط الوسط البوسني ساريتش في قائمة الفريق لما تبقى من الموسم بعد عودته من الإصابة التي عانى منها في الفترة الماضية، وبذلك سيكمل قائمة اللاعبين الأجانب السبعة بجانب السنغال الوافد الجديد ناينغ الذي تم إعلان التعاقد معه في آخر أيام الانتقالات الشتوية للدوري.
وسيكون مباي ناينغ بديلاً للألماني ماركو مارين الذي أتم انتقاله مساء الأمس إلى نادي الرائد بعد أن قضى عام مع الفريق الأهلاوي.
وتضم القائمة الكاملة للاعبين الأجانب كلاً من عمر السومة، ميتريتا، فيجسا، إدريس فتوحي، لوكا ليما، مباي نيانغ، ساريتش.