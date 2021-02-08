شاهد.. طريقة إنقاذ شخص تعرض لانسداد في مجرى الهواء

متابعة- أميرة خالد (صدى):
عرض برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية طريقة إنقاذ شخص تعرض لانسداد في مجرى الهواء.
وظهر خلال البرنامج أحد الأشخاص وهو يشرح طريقة الإنقاذ مشيرا إلى أن هناك إنسداد كلي وجزئي. لافتا إلى أنه في الحالة الأخيرة يتم حث الشخص على السعال ما يساهم في القضاء على الانسداد.
وأضاف في حالة الانسداد الكلي يتم استخدام طريقة مناورة هيمليك أو ضغطات البطن أن يقف شخص وراء المريض ويستخدام يده لممارسة الضغط على الجزء السفلي من الحجاب الحاجز (أعلى البطن). وهذه الحركة ستضغط الرئتين وينتقل الضغط على الجسم الغريب في القصبة الهوائية، فيعمل على طرده.