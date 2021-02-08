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خطوات لإصدار أمر زيارة أو حضانة عبر " ناجز "

Time منذ ساعة
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خطوات لإصدار أمر زيارة أو حضانة عبر " ناجز "

الرياض (صدى):
كشفت منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، عن شروط وآلية إصدار أمر زيارة أو إصدار أمر حصانة عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية.

وتضمنت الخطوات: الدخول لخدمة طلب إصدار أمر حضانة/إصدار أمر زيارة, اختيار نوع طلب التنفيذ من قائمة الطلبات، إدخال البيانات المطلوبة، تقديم الطلب.

 

وأوضحت منصة ناجز، أن خدمة إصدار أمر زيارة أو حضانة تتيح للمستفيد طالب التنفيذ من طلب إصدار أمر الزيارة أو الحضانة؛ لضمان حقه الشرعي المنصوص عليه في السند التنفيذي.

ولفتت منصة الخدمات العدلية الإلكترونية، إلى الاشتراطات والمتطلبات التي يجب استيفاءها للاستفادة من خدمة إصدار أمر حضانة أو أمر زيارة تتمثل في معرفة بيانات المنفذ ضده ووكالة سارية المفعول في حال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المستفيد.

Time واتساب
وزارة العدل
حضانة
زيارة
ناجز

أحدث التعليقات

ا
والله يميل للموظفه عشان فلوسها
ابوسلطان
ههههههههه يقولك المثل يامن لقاء الفاره الي في ذنبها خيط روحو دوروها توكم تنتبهون هذي انتهت الحقو لاتجي مصيبة اكبر
الزعيم العالمي
ابشر بالدعم إذا مادعمنا العالمي مين ندعم فدوه للهلال ماقصر كل شيء حققه لنا الهلال عشقي للأبد.
ابوبدر
الله لا جاب الغلا.. حسبي الله على ابومهر اسيا ان كان هو ورطنا وشرد. لو فيه احد يلام على اعادة البخيل لنا هو اللي سمح له يتصرف كمشرف ويحيد رئيس النادي اللي هو احضره لرئاسة النادي وافتعل معاه المشاكل وخلاه يستقيل وبعدها جاب لنا غيره واستغل مشكلة بسيطة وحط رجله. اي احتراف هذا اللي يخليه مشرف ويحيد رؤوساء النادي ويحاربهم علشان يلقى حجة يفر من المسؤولية. والله المفروض الشرط الجزائي يدفعه لساريتش هومن الفلوس اللي على قلبه جزاء استقطابه لهاللاعب المضروب
سعـــ ابومحمد ــد
بالله هذا لاعب ..؟؟؟؟

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