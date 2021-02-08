الأعداد السابقة للصحيفة

خطاب عاجل من أمير عسير  لمحافظ مدينة تابعة للمنطقة بعد تذمر المواطنين 

Time منذ 4 ساعات
Views 13490
Comment 4
خطاب عاجل من أمير عسير  لمحافظ مدينة تابعة للمنطقة بعد تذمر المواطنين 

عسير (صدى):
وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، خطابًا إلى محافظ إحدى المدن التابعة للمنطقة، بشأن تذمر عدد من المواطنين، من عوائق تواجههم وتمنعهم من الاستفادة من القرية التراثية بالمحافظة.

 

وحث أمير عسير في رسالته للمحافظ على ضرورة تحقيق مقتضى الوظيفة العامة، بأن يكون صاحبها خادمًا للمواطنين، وأن يسعى لتفقد أحوالهم وتلبية مطالبهم، قبل تقديمهم لأي شكوى، وفقا للزميلة " سبق ".

 

وقال أمير عسير لمحافظ مدينة تابعة للمنطقة:" إما أن يقل شاكوك ويكثر شاكروك، وإما اتخذنا ما نراه محققًا للمصلحة العامة "، فيما تبين أن العوائق التي تواجه أهالي المحافظة تتمثل في الارتفاع المبالغ في إيجار محلات الأسر المنتجة، ووضع حواجز بين القرية والمهرجان وغير ذلك.

Time واتساب
أمير عسير
مواطنين
تذمر

أحدث التعليقات

ا
والله يميل للموظفه عشان فلوسها
ابوسلطان
ههههههههه يقولك المثل يامن لقاء الفاره الي في ذنبها خيط روحو دوروها توكم تنتبهون هذي انتهت الحقو لاتجي مصيبة اكبر
الزعيم العالمي
ابشر بالدعم إذا مادعمنا العالمي مين ندعم فدوه للهلال ماقصر كل شيء حققه لنا الهلال عشقي للأبد.
ابوبدر
الله لا جاب الغلا.. حسبي الله على ابومهر اسيا ان كان هو ورطنا وشرد. لو فيه احد يلام على اعادة البخيل لنا هو اللي سمح له يتصرف كمشرف ويحيد رئيس النادي اللي هو احضره لرئاسة النادي وافتعل معاه المشاكل وخلاه يستقيل وبعدها جاب لنا غيره واستغل مشكلة بسيطة وحط رجله. اي احتراف هذا اللي يخليه مشرف ويحيد رؤوساء النادي ويحاربهم علشان يلقى حجة يفر من المسؤولية. والله المفروض الشرط الجزائي يدفعه لساريتش هومن الفلوس اللي على قلبه جزاء استقطابه لهاللاعب المضروب
سعـــ ابومحمد ــد
بالله هذا لاعب ..؟؟؟؟

أخر الأخبار

نجم الهلال السابق يرقد في المستشفى
نجم الهلال السابق يرقد في المستشفى
Time منذ 6 دقائق Views 1301
نتائج التحقيقات الأولية مع تونسية مارست الطب دون شهادة بجدة
نتائج التحقيقات الأولية مع تونسية مارست الطب دون شهادة بجدة
Time منذ 34 دقيقة Views 1741
توضيح من الصحة بشأن مدة استمرار إجراءات مواجهة كورونا
توضيح من الصحة بشأن مدة استمرار إجراءات مواجهة كورونا
Time منذ 37 دقيقة Views 1694
أول تعليق من النصر على أنباء حرمانه من التعاقدات
أول تعليق من النصر على أنباء حرمانه من التعاقدات
Time منذ 38 دقيقة Views 1857
شاهد.. مواطن يروي تفاصيل مثيرة حول إعادة تزويج والده ووالدته بعد انفصالهما
شاهد.. مواطن يروي تفاصيل مثيرة حول إعادة تزويج والده ووالدته بعد انفصالهما
Time منذ 40 دقيقة Views 1564
قائد المنتخب العماني أحمد كانو يفاجىء لاعب الهلال سلمان الفرج
قائد المنتخب العماني أحمد كانو يفاجىء لاعب الهلال سلمان الفرج
Time منذ 54 دقيقة Views 616
طارق النوفل : الهلال أمام مفصل تاريخي
طارق النوفل : الهلال أمام مفصل تاريخي
Time منذ 55 دقيقة Views 364
دودج تطرح سيارتها الجديدة دوانجو SRT هيلكات 2021
دودج تطرح سيارتها الجديدة دوانجو SRT هيلكات 2021
Time منذ 57 دقيقة Views 1319
ماجد الفهمي : الهلال يحتاج إلى صدمة لتحل مشاكله
ماجد الفهمي : الهلال يحتاج إلى صدمة لتحل مشاكله
Time منذ 57 دقيقة Views 272
الأهلي يحسم مصير عودة ساريتش 
الأهلي يحسم مصير عودة ساريتش 
Time منذ ساعة Views 1890