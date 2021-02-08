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إعادة فتح القبول في برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في 5 جامعات

Time منذ 26 دقيقة
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إعادة فتح القبول في برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في 5 جامعات

الرياض (صدى):
صدرت الموافقة على إعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في كل من جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة القصيم، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1442هـ.

وجاء ذلك بناءً على ما انتهت إليه اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية برئاسة وزير التعليم وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين بالموافقة على الخطة التنفيذية الموحدة لإعادة فتح برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ المبنية على التوصيات التي تم رفعها للمقام الكريم بهذا الشأن.

وصدر قرار وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على تنفيذ ماجاء في التوجيه الكريم بإعادة فتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد؛ طبقاً للموافقة الكريمة على توصيات اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية.

وأكد وزير التعليم، أن هذا القرار يأتي امتداداً للدعم المستمر والعناية الدائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لقطاع التعليم بكافة مساراته، ورعاية أبناء وبنات هذا الوطن الكريم.

وتضمّن قرار وزير التعليم تقيّد الجامعات المعنية في القبول لهذا العام بمراحل التنفيذ الثلاث الواردة بالخطة التنفيذية التقيّد بأن يكون قبول الطلبة لبرامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بما لا يتجاوز (100%) من عدد الطلبة المقبولين في برامج الانتظام لذات التخصص، وأن يكون القبول لهذا العام في برامج الدبلومات فقط للتخصصات التالية: (المبيعات – التسويق – المصرفية – التأمين – الإدارة العامة) إلى حين تقييم المرحلة الحالية وقياس الأثر.

ونص قرار وزير التعليم على الالتزام بأن يتم تقديم برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد من خلال الأقسام الأكاديمية للبرامج في الكليات، والتقيّد بمعايير التعليم الإلكتروني للتعليم العالي بالمملكة، كذلك التقيّد بلائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والعمل بما ورد في التصنيف السعودي الموحّد للمستويات والتخصصات التعليمية، مع الرفع بتصور لبرامج نوعية مقترحة وفق الاحتياجات التنموية، والتي تفرضها احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس والماجستير للجنة المشكلة لهذا الشأن.

واشتمل قرار وزير التعليم على تشكيل لجنة برئاسة معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار لتتولى مهام المتابعة الدورية، والتأكد من جودة البرامج المطروحة، والتنسيق في ذلك مع الجامعات، والرفع بتقرير تنفيذي كل فصل دراسي عن سير العملية التعليمية لكل برنامج من برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد المطروحة في الجامعات.

وفي السياق نفسه، تُعنى اللجنة بالتوصية باعتماد برامج جديدة أو إيقاف برامج قائمة، والتوصية بفتح القبول في برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في الجامعات المنصوص عليها، أو الجامعات التي يتم إضافتها مستقبلاً، إضافة إلى التوصية بإيقاف البرامج غير الملتزمة بالضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القرار.

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وزارة التعليم
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برامج التعلم الإلكتروني

أحدث التعليقات

اللهو البرى
وش التطورات اللي َ حصلت ف الموضوع
واضح*** وصريح***
على رأي المثل: «قال يا قاعدين يكفيكو شر الجايين..
واضح*** وصريح***
الحمدلله على سلامته.
سعودي مخضرم
معقول علاج سعره 83 الف وكرتونه كرتون شراب كحه ابو وردة حمرا ههههه قيمة سيارة
متابـع بصمــت
لو كتبنا أن ماجد عبدالله سوداني الأصل فلن تنشروا تعليقنا !! إذاً ابتعدوا عن مثل هذه التصنيفات فالمنتخب السعودي كما قال القذافي جميعه من العبيد الأفارقة. والتجنيس قادم للكرة السعودية لا محالة والأيام بيننا.

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