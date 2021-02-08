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مغردون يوجهون رسالة للصحة بعد عبارة "سبايك" التي ظهرت في مؤتمر أمس

Time منذ 31 دقيقة
Views 1873
مغردون يوجهون رسالة للصحة بعد عبارة "سبايك" التي ظهرت في مؤتمر أمس

الرياض (صدى):
طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الصحة باستغلال العبارة الطريفة (لأنهم سبايك) التي ظهرت أمس خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، ضمن حملتها التوعوية.

وقال الناشطون إن وزارة الصحة يجب أن تطلق شعارا للمرحلة القادمة تحت مسمى (لا تكن سبيكه)، وذلك كدعاية طريفة لتوعية المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الانتشار الجديدة لفيروس كورونا.

وكانت الجهات المعنية أجرت أمس تحقيقاً عاجلاً في أسباب وملابسات ظهور عبارة "لأنهم سبايك" في نص العرض المرئي، خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، الذي عُقد أمس الأحد 25

وقدمت الجهات المعنية اعتذارها عن الواقعة، مؤكدة أن الأمر كان نتيجة خطأ فردي من أحد الموظفين، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بذلك.

 

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وزارة الصحة
الصحة
الداخلية
لأنهم سبايك
مؤتمر الصحة

أحدث التعليقات

اللهو البرى
وش التطورات اللي َ حصلت ف الموضوع
واضح*** وصريح***
على رأي المثل: «قال يا قاعدين يكفيكو شر الجايين..
واضح*** وصريح***
الحمدلله على سلامته.
سعودي مخضرم
معقول علاج سعره 83 الف وكرتونه كرتون شراب كحه ابو وردة حمرا ههههه قيمة سيارة
متابـع بصمــت
لو كتبنا أن ماجد عبدالله سوداني الأصل فلن تنشروا تعليقنا !! إذاً ابتعدوا عن مثل هذه التصنيفات فالمنتخب السعودي كما قال القذافي جميعه من العبيد الأفارقة. والتجنيس قادم للكرة السعودية لا محالة والأيام بيننا.

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