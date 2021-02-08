الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
"الشورى" يوافق على تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل
منذ 51 دقيقة
1568
الرياض (صدى):
وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الاثنين على تعديل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل.
واتساب
فيسبوك
تويتر
الشورى
مجلس الشورى
الحماية من الايذاء
حماية الطفل
أحدث التعليقات
اللهو البرى
وش التطورات اللي َ حصلت ف الموضوع
واضح*** وصريح***
على رأي المثل: «قال يا قاعدين يكفيكو شر الجايين..
واضح*** وصريح***
الحمدلله على سلامته.
سعودي مخضرم
معقول علاج سعره 83 الف وكرتونه كرتون شراب كحه ابو وردة حمرا ههههه قيمة سيارة
متابـع بصمــت
لو كتبنا أن ماجد عبدالله سوداني الأصل فلن تنشروا تعليقنا !! إذاً ابتعدوا عن مثل هذه التصنيفات فالمنتخب السعودي كما قال القذافي جميعه من العبيد الأفارقة. والتجنيس قادم للكرة السعودية لا محالة والأيام بيننا.
أخر الأخبار
فيديو يفضح محامي يمارس الرذيلة مع مساعدته أثناء دفاعه عن أحد المعتقلين
منذ 6 دقائق
201
«الصحة» تكشف أبرز المعلومات عن تطعيمة المدارس
منذ 11 دقيقة
1282
مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث يعلن عن وظائف شاغرة
منذ 16 دقيقة
1311
وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود
منذ 21 دقيقة
1327
إعادة فتح القبول في برامج التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في 5 جامعات
منذ 26 دقيقة
1633
مغردون يوجهون رسالة للصحة بعد عبارة "سبايك" التي ظهرت في مؤتمر أمس
منذ 31 دقيقة
1871
شاي النعناع يخفف ألم الأسنان المفاجئ
منذ 36 دقيقة
1334
قصة تعرض الفنان عبدالعزيز المخيون للطعن على يد عشيق زوجته
منذ 41 دقيقة
849
"الشورى" يوافق على تعديل نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل
منذ 51 دقيقة
1568
القبض على وافد بتهمة تهريب الخادمات من المنازل في الأفلاج
منذ 56 دقيقة
1606