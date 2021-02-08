وظائف نسائية شاغرة في الخطوط السعودية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف، عن توفر وظائف نسائية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بعدة مدن بالمملكة، للعمل ضمن طاقم الخدمة الجوية، واشترطت الشركة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
واشترطت الشركة، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، شهادة الثانوية العامة فما فوق، تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية - درجة لا تقل عن 72 في اختبار اللغة الإنجليزية (STEP) (الحصول على درجة الاختبار في مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ التقديم على الوظيفة، ولن يقبل أي اختبارات أخرى)، أن يكون العمر ما بين 20 إلى 30 سنة (حسب التقويم الميلادي).
وأكدت على أن يبلغ الحد الأدنى لطول الذراع مع رفعه 212 سم حتى أطراف أصابع اليد، وتناسب الطول والوزن وأن تكون لائقه طبيا، بينما شددت على أن عدم إرفاق جميع الطلبات المطلوبة سيتم استبعاد طلب التوظيف: السيرة الذاتية، بطاقة الهوية الوطنية صالحة لمدة 6 أشهر على الأقل، جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى شهادة الثانوية العامة أو مؤهل علمي أعلى موضح فيه المعدل الإجمالي - المعدل التراكمي (السجل الدراسي)، إرفاق معادلة من وزارة التعليم إذا كانت الشهادة من خارج المملكة، إرفاق ما يثبت درجة اختبار (STEP) من قياس.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ من أمس الأحد بتاريخ 1442/06/25هـ الموافق 2021/02/07م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .