أرامكو ثاني أغلى وأقوى العلامات التجارية بين شركات النفط

الرياض (صدى):
أحتلت شركة «أرامكو السعودیة» الترتیب الثاني كأغلى وأقوى العلامات التجاریة بین شركات النفط والغاز خلال عام 2021 ،بقیمة بلغت 48.37 ملیار دولار مقارنة بقیمة 77.46 ملیار دولار في عام 2020.
وأظھرت «براند فایننس» في تقریرھا السنوي لأغلى وأقوى العلامات التجاریة في قطاع النفط والغاز لعام 2021 ،أن أفضل 50 علامة تجاریة في مجال النفط والغاز في العالم فقدت ما نسبتھ 16 %من قیمة العلامة التجاریة في المتوسط، نتیجة لجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط
وفي حين احتلت شركة «شل» الھولندیة المركز الأول في الترتیب، بقیمة بلغت 16.42 ملیار دولار لعام 2021 ،مقارنةً بقیمة بلغت53.47 ملیار دولار لعام 2020 ،فیما جاءت «بتروتشاینا» في المركز الثالث بقیمة بلغت 42.31 ملیار دولار لعام 2021.
وذلك مقارنة ًبقیمة بلغت 03.38 ملیار دولار لعام 2020 .واحتلت شركة بترول أبوظبي الوطنیة «أدنوك» المركز العاشر في القائمة بقیمة بلغت .76.10 ملیار دولار.