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وظائف فنية شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

Time منذ 3 ساعات
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وظائف فنية شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر 7 وظائف فنية (للرجال والنساء) من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، للعمل بشركات القطاع الخاص.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مفتش ضبط الجودة (خبرة 5 سنوات)، فني بث (خبرة 3 سنوات)، فني ميكانيكا (وظيفتان) (خبرة 5 سنوات)، كهربائية المنخفضة الفولطية (خبرة 5 سنوات)، فني أجهزة الراديو (لا يُشترط خبرة)، فني هاتف (لا يُشترط خبرة).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــا .

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وظائف
الهيئة الملكية بالجبيل

أحدث التعليقات

اللهو البرى
وش التطورات اللي َ حصلت ف الموضوع
واضح*** وصريح***
على رأي المثل: «قال يا قاعدين يكفيكو شر الجايين..
واضح*** وصريح***
الحمدلله على سلامته.
سعودي مخضرم
معقول علاج سعره 83 الف وكرتونه كرتون شراب كحه ابو وردة حمرا ههههه قيمة سيارة
متابـع بصمــت
لو كتبنا أن ماجد عبدالله سوداني الأصل فلن تنشروا تعليقنا !! إذاً ابتعدوا عن مثل هذه التصنيفات فالمنتخب السعودي كما قال القذافي جميعه من العبيد الأفارقة. والتجنيس قادم للكرة السعودية لا محالة والأيام بيننا.

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