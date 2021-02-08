وظائف فنية شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر 7 وظائف فنية (للرجال والنساء) من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، للعمل بشركات القطاع الخاص.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مفتش ضبط الجودة (خبرة 5 سنوات)، فني بث (خبرة 3 سنوات)، فني ميكانيكا (وظيفتان) (خبرة 5 سنوات)، كهربائية المنخفضة الفولطية (خبرة 5 سنوات)، فني أجهزة الراديو (لا يُشترط خبرة)، فني هاتف (لا يُشترط خبرة).
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــا .