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4 وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

Time منذ 3 ساعات
Views 2011
4 وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة مجالات، للعمل بفروع الشركة في كلاً من: الرياض، الجبيل مع ملاحظة أن أفضلية التقديم للسعوديين.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس التطوير التنظيمي: (A Head of Organization Development): شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو العلوم التنظيمية - يفضل الماجستير، +10 سنوات من الخبرة في مجال الموارد البشرية بما في ذلك التطوير التنظيمي و / أو إدارة التغيير، مهارات قيادية قوية وقدرة مثبتة على قيادة التغيير التنظيمي.

وأضافت أنها تحتاج إلى مستشار أول ، إدارة المواهب (Sr Advisor I, Talent Management): درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو علم النفس التنظيمي الصناعي أو التطوير التنظيمي ستكون درجة الماجستير ميزة إضافية، 12 عامًا من الخبرة العملية المتعلقة بالموارد البشرية منها 8 سنوات على الأقل في تطوير المواهب والتطوير التنظيمي في بيئة سريعة الحركة، اتصالات ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: أخصائي أمن تقنية المعلومات.

(Specialist, IT Security): درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر ، أو تخصص ذي صلة، يفضل شهادات مثل: (CISM / CISA)، معرفة جيدة بسياسات وإجراءات إدارة أمن المعلومات وشهادة ISO27001، خبرة عملية في تنفيذ وصيانة نظام إدارة أمن المعلومات، الطلاقة في اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثاً).

وأشارت إلى أنها تحتاج إلى مهندس تفتيش (Static Inspection Engineer): درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال النفط والغاز أو الصناعات البتروكيماوية، يفضل الشهادات مثل: (API ، CSWIP ، NACE و AWS)، يفضل أن يكون لدى المرشح فهم أساسي لعمليات وتقنيات البتروكيماوية، الإلمام بـ: رموز TEMA و ASME و API و ASTM و AISI، فهم المبادئ الأساسية للتآكل والتعدين ومواد البناء وإجراءات اللحام واختيار الحراريات وإجراءات التطبيق.

وقالت الشركة، أن التقديم متاح عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- رئيس التطوير التنظيمي (A Head of Organization Development) من هنــــا .

2- مستشار أول ، إدارة المواهب: (Sr Advisor I, Talent Management) من هنــــا .

3- أخصائي أمن تقنية المعلومات (Specialist, IT Security) من هنــــا .

4- مهندس تفتيش (Static Inspection Engineer) من هنــــا .

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وظائف
شركة التصنيع الوطنية

أحدث التعليقات

اللهو البرى
وش التطورات اللي َ حصلت ف الموضوع
واضح*** وصريح***
على رأي المثل: «قال يا قاعدين يكفيكو شر الجايين..
واضح*** وصريح***
الحمدلله على سلامته.
سعودي مخضرم
معقول علاج سعره 83 الف وكرتونه كرتون شراب كحه ابو وردة حمرا ههههه قيمة سيارة
متابـع بصمــت
لو كتبنا أن ماجد عبدالله سوداني الأصل فلن تنشروا تعليقنا !! إذاً ابتعدوا عن مثل هذه التصنيفات فالمنتخب السعودي كما قال القذافي جميعه من العبيد الأفارقة. والتجنيس قادم للكرة السعودية لا محالة والأيام بيننا.

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