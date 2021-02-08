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توجه لخفض معدل ساعات العمل للقطاع الخاص

Time منذ 4 ساعات
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توجه لخفض معدل ساعات العمل للقطاع الخاص

الرياض (صدى):
ذكرت دراسة جديدة، عن وجود توجه لخفض معدل ساعات العمل للقطاع الخاص مقارنة بنظيره العام، وذلك تبعًا لاستراتيجية سوق العمل المقرة في يناير الماضي، التي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وركزت الاستراتيجية الجديدة، على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص، تضمنت حزما من المبادرات ارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع المهارات والإنتاجية، وتحسين كفاءة السوق.

وأشارت الوزارة إلى أن رؤية الاستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل جاذبا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، ويوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة، ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر يتجاوز كل تحديات الحاضر والمستقبل.

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القطاع الخاص
ساعات العمل
استراتيجية سوق العمل

أحدث التعليقات

اللهو البرى
وش التطورات اللي َ حصلت ف الموضوع
واضح*** وصريح***
على رأي المثل: «قال يا قاعدين يكفيكو شر الجايين..
واضح*** وصريح***
الحمدلله على سلامته.
سعودي مخضرم
معقول علاج سعره 83 الف وكرتونه كرتون شراب كحه ابو وردة حمرا ههههه قيمة سيارة
متابـع بصمــت
لو كتبنا أن ماجد عبدالله سوداني الأصل فلن تنشروا تعليقنا !! إذاً ابتعدوا عن مثل هذه التصنيفات فالمنتخب السعودي كما قال القذافي جميعه من العبيد الأفارقة. والتجنيس قادم للكرة السعودية لا محالة والأيام بيننا.

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