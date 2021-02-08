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مباريات اليوم الاثنين

Time منذ 4 ساعات
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مباريات اليوم الاثنين

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباريات هامة في عدة منافسات، اليوم الاثنين، والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات كأس العالم للأندية

يعد اللقاء الأبرز اليوم، هو لقاء النادي الأهلي المصري بطل أفريقيا ببايرن ميونخ بطل أوروبا في نصف نهائي كأس العالم للأندية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت المملكة.

مباريات الدوري الإسباني

يشهد الدوري الإسباني، اليوم، مباراة وحيدة عندما يستضيف صاحب الصدارة أتلتيكو مدريد نادي سيلتا فيجو صاحب المركز الـ11 في تمام الساعة 23:00 بتوقيت المملكة.

مباريات الدوري الإنجليزي

يترقب جمهور كرة القدم ومحبي الدوري الإنجليزي الممتاز مباراة وحيدة في الجولة 23، اليوم، بين ليدز وكريستال بالاس في تمام الساعة 23:00 مساء اليوم.

مباريات الدوري المصري

ويواجه سيراميكا كليوباترا نادي مصر للمقاصة بالجولة الـ12، في تمام الساعة 15:30 عصر اليوم، كما يواجه سموحة نادي إنبي في تمام الساعة 18:00.

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
وش التطورات اللي َ حصلت ف الموضوع
واضح*** وصريح***
على رأي المثل: «قال يا قاعدين يكفيكو شر الجايين..
واضح*** وصريح***
الحمدلله على سلامته.
سعودي مخضرم
معقول علاج سعره 83 الف وكرتونه كرتون شراب كحه ابو وردة حمرا ههههه قيمة سيارة
متابـع بصمــت
لو كتبنا أن ماجد عبدالله سوداني الأصل فلن تنشروا تعليقنا !! إذاً ابتعدوا عن مثل هذه التصنيفات فالمنتخب السعودي كما قال القذافي جميعه من العبيد الأفارقة. والتجنيس قادم للكرة السعودية لا محالة والأيام بيننا.

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