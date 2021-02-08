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بالفيديو.. الشيخ "السبر" يوضح مدى جواز قتل مريض ميؤوس من حالته

Time منذ 4 ساعات
Views 3216
بالفيديو.. الشيخ "السبر" يوضح مدى جواز قتل مريض ميؤوس من حالته

علي القحطاني (صدى):
أوضح أستاذ الفقه المُقارن الدكتور سعد السبر، مدى جواز قتـل مريض ميئوس من حالته؛ لإنهاء معاناته مع الألم والعذاب.

وقال السبر في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة": إن قـتل النفس لا يجوز فهو كبيرة من الكبائر وأعظم ما يُحاسب عليه المسلم مع الصلاة.

وأشار إلى أن المرض كفارة وعلى المريض الصبر والاحتساب وليس التخلص من حياته، مؤكدًا أن قتـل المريض أيضاً لا يمكن اعتباره رحمة لكنه كبيرة.

وتابع : وقال الله تعالى " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ".

Time واتساب
سعد السبر
قتل النفس
قتل مريض

أحدث التعليقات

اللهو البرى
وش التطورات اللي َ حصلت ف الموضوع
واضح*** وصريح***
على رأي المثل: «قال يا قاعدين يكفيكو شر الجايين..
واضح*** وصريح***
الحمدلله على سلامته.
سعودي مخضرم
معقول علاج سعره 83 الف وكرتونه كرتون شراب كحه ابو وردة حمرا ههههه قيمة سيارة
متابـع بصمــت
لو كتبنا أن ماجد عبدالله سوداني الأصل فلن تنشروا تعليقنا !! إذاً ابتعدوا عن مثل هذه التصنيفات فالمنتخب السعودي كما قال القذافي جميعه من العبيد الأفارقة. والتجنيس قادم للكرة السعودية لا محالة والأيام بيننا.

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