إنقاذ ميناء أم قصر العراقي من المواد المسببة لتفجير مرفأ بيروت

بغداد (صدى):
تمكنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق من إخلاء 103 حاويات تحتوي على مواد خطرة قابلة للإنفجار من موانئ أم قصر بمحافظة البصرة .
وأكدت السلطات العراقي أنها تعمل على إخلاء المنافذ البرية والبحرية والجوية من المواد شديدة الخطورة " نترات الأمونيا ، مزدوجة الإستخدام ، كيمائية " بعيداً عن المناطق السكنية .
يذكر أنه تم إخلاء ثلاث حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة في سبتمر 2020 من منفذ ميناء أم قصر الشمالي ، وفقاً للعربية .
وكان تفجير مرفأ بيروت الضخم قد وقع في سبتمبر الماضي بسبب وجود كميات كبيرة من نترات الأمونيا لم يتم إخلائها ، وأسفر التفجير عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 شخص آخر بخلاف الخسائر المادية .