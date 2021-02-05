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إنقاذ ميناء أم قصر العراقي من المواد المسببة لتفجير مرفأ بيروت

Time منذ 31 دقيقة
Views 1538
إنقاذ ميناء أم قصر العراقي من المواد المسببة لتفجير مرفأ بيروت

بغداد (صدى):
تمكنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق من إخلاء 103 حاويات تحتوي على مواد خطرة قابلة للإنفجار من موانئ أم قصر بمحافظة البصرة .

وأكدت السلطات العراقي أنها تعمل على إخلاء المنافذ البرية والبحرية والجوية من المواد شديدة الخطورة " نترات الأمونيا ، مزدوجة الإستخدام ، كيمائية " بعيداً عن المناطق السكنية .

يذكر أنه تم إخلاء ثلاث حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة في سبتمر 2020 من منفذ ميناء أم قصر الشمالي ، وفقاً للعربية .

وكان تفجير مرفأ بيروت الضخم قد وقع في سبتمبر الماضي بسبب وجود كميات كبيرة من نترات الأمونيا لم يتم إخلائها ، وأسفر التفجير عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 شخص آخر بخلاف الخسائر المادية .

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ميناء أم قصر
مرفأ بيروت
نترات الأمونيا

أحدث التعليقات

الملل
الحمدلله الذي عافانا وكرمنا علي كثير من خلقه
الملل
الحمد لله الذي عافانا
الريان
ما .. اقول غير الله يرجك يرجك . لين تضهر .... زبدتك ياطرقي ال شيخ
واحد منصف
ما شاء الله مدينة مكة من اسرع المدن في تنفيذ الاحترازات وهي من اقل المدن اصابة بالنسبة لعدد سكانها ياليت كل المدن مثلها خاصة الرياض فهي اعلى عددا للاصابة واكبر نسبة في الاصابة الله يحفظ المملكة العربية السعودية وجميع دول المسلمين
شرحبيل
الحياه مثل الشعره في أي لحضه قد تنقطع الشعره وتنتهي الحياه

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