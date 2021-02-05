"قميص" يشعل أزمة دبلوماسية بين الصين وكندا !

وكالات (صدى):
في واقعة غريبة ، تسبب شعار فرقة غنائية على قميص متداول بكندا في أزمة دبلوماسية عنيفة بين كندا والصين .
ورفضت سفارة الصين بكندا تداول شعار الخفافيش واستبدال اسم الفرقة الغنائية من (WU - TANG) إلى (WUHAN) ، واعتبرت ذلك إشارة إلى مدينة ووهان الصينية التي يعتقد البعض أنه مصدر وباء كورونا خاصةً وأن هناك خفافيش على الشعار التي تعد سبب للفيروس .
وقدمت وزارة الخارجية الكندية اعتذاراً واعتبرته سوء فهم ، وقالت أنه تم تصميم قميص " الخفاش " بإستخدام شعار دبليو من عشيرة " ووتانج " وأن استبدال اسم الفريق بـ " ووهان " لم يكن بقصد الإهانة .
ولم تقتنع السفارة الصينية بالإعتذار ، وقال السفير الصيني : يجبأن تأخذ كندا الأمر على محمل الجد وتقدم تفسير حقيقي للأمر ، ليصبح القميص مصدر للجدل المتبادل بين الجانبين وتأزم للعلاقات .