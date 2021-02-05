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"قميص" يشعل أزمة دبلوماسية بين الصين وكندا !

Time منذ 41 دقيقة
Views 1650
"قميص" يشعل أزمة دبلوماسية بين الصين وكندا !

وكالات (صدى):
في واقعة غريبة ، تسبب شعار فرقة غنائية على قميص متداول بكندا في أزمة دبلوماسية عنيفة بين كندا والصين .

ورفضت سفارة الصين بكندا تداول شعار الخفافيش واستبدال اسم الفرقة الغنائية من (WU - TANG) إلى (WUHAN) ، واعتبرت ذلك إشارة إلى مدينة ووهان الصينية التي يعتقد البعض أنه مصدر وباء كورونا خاصةً وأن هناك خفافيش على الشعار التي تعد سبب للفيروس .

وقدمت وزارة الخارجية الكندية اعتذاراً واعتبرته سوء فهم ، وقالت أنه تم تصميم قميص " الخفاش " بإستخدام شعار دبليو من عشيرة " ووتانج " وأن استبدال اسم الفريق بـ " ووهان " لم يكن بقصد الإهانة .

ولم تقتنع السفارة الصينية بالإعتذار ، وقال السفير الصيني : يجبأن تأخذ كندا الأمر على محمل الجد وتقدم تفسير حقيقي للأمر ، ليصبح القميص مصدر للجدل المتبادل بين الجانبين وتأزم للعلاقات .

Time واتساب
كندا
الصين
كورونا
ووهان

أحدث التعليقات

الملل
الحمدلله الذي عافانا وكرمنا علي كثير من خلقه
الملل
الحمد لله الذي عافانا
الريان
ما .. اقول غير الله يرجك يرجك . لين تضهر .... زبدتك ياطرقي ال شيخ
واحد منصف
ما شاء الله مدينة مكة من اسرع المدن في تنفيذ الاحترازات وهي من اقل المدن اصابة بالنسبة لعدد سكانها ياليت كل المدن مثلها خاصة الرياض فهي اعلى عددا للاصابة واكبر نسبة في الاصابة الله يحفظ المملكة العربية السعودية وجميع دول المسلمين
شرحبيل
الحياه مثل الشعره في أي لحضه قد تنقطع الشعره وتنتهي الحياه

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