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"أبشر" توضح طرق تفعيل الحساب على المنصة من خلال البنوك

Time منذ 36 دقيقة
Views 1547
"أبشر" توضح طرق تفعيل الحساب على المنصة من خلال البنوك

الرياض (صدى):
أوضحت منصة أبشرالإلكترونية الوسائل التي تتيحها البنوك في المملكة لتمكين المستفيدين من تفعيل حسابهم على المنصة.

وأشارت منصة أبشر إلى أن مصرف الراجحي وبنكي الأهلي والجزيرة يتيحوا تفعيل حساب "أبشر" من خلال أجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي والموقع الإلكتروني، وتطبيق الجوال.

وأكدت أنه يمكن تفعيل الحساب من خلال البنك العربي، وبنك الرياض، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك البلاد، وبنك ساب، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأول، وبنك سامبا.

وأضافت منصة أبشر أن هذه البنوك تتيح وسيلة أو أكثر لتفعيل حساب "أبشر".

Time واتساب
مصرف الراجحي
أبشر
منصة أبشر

أحدث التعليقات

الملل
الحمدلله الذي عافانا وكرمنا علي كثير من خلقه
الملل
الحمد لله الذي عافانا
الريان
ما .. اقول غير الله يرجك يرجك . لين تضهر .... زبدتك ياطرقي ال شيخ
واحد منصف
ما شاء الله مدينة مكة من اسرع المدن في تنفيذ الاحترازات وهي من اقل المدن اصابة بالنسبة لعدد سكانها ياليت كل المدن مثلها خاصة الرياض فهي اعلى عددا للاصابة واكبر نسبة في الاصابة الله يحفظ المملكة العربية السعودية وجميع دول المسلمين
شرحبيل
الحياه مثل الشعره في أي لحضه قد تنقطع الشعره وتنتهي الحياه

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