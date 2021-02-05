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تركي آل الشيخ يعلن معاناته من مشكلة عدم شرب الماء ومتابعوه يعرضون عليه حلول

Time منذ ساعة
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تركي آل الشيخ يعلن معاناته من مشكلة عدم شرب الماء ومتابعوه يعرضون عليه حلول

الرياض (صدى):
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن معاناته من مشكلة عدم شرب الماء خاصةً في الشتاء مما يسبب له مشاكل صحية .

وقال تركي آل الشيخ في حسابه على "تويتر" :عندي مشكلة قلة شرب الماء للاسف ... وش الحل !

وانهالت تعليقات المتابعين لعرض الحل على المستشار تركي آل الشيخ ، فقال أحد المتابعين : اذا عملت مجهود بالمشي اوغيره تشعر بالعطش وتطلب الماء .

ونصحته مواطنة أخرى قائلة : ماذا لو غيرت معاليك هذا المعتقد الى معتقد جديد .. ( انا اعي اهمية شرب الماء وكمية المياه التي اشربها في ازدياد يومياً ) مع تخيل تحقق الرغبه ، الامر سيختلف ، ليرد عليها مازحاً : يعني اكلم نفسي !.

بينما نصحه آخر بتناول الفول وخبز النخالة في الإفطار ما يجلب الشعور بالعطش ، ونصح آخر بالإطمئنان على الحنجرة ، ومن أبرز الحلول الإكثار من التمارين الرياضية ، ووضع الماء بجانبه على الطاولة وفي كل مكان يجلس فيه لتحفيزه على الشرب .

Time واتساب
المستشار تركي آل شيخ
تركي آل السيخ
قلة شرب الماء

أحدث التعليقات

الملل
الحمدلله الذي عافانا وكرمنا علي كثير من خلقه
الملل
الحمد لله الذي عافانا
الريان
ما .. اقول غير الله يرجك يرجك . لين تضهر .... زبدتك ياطرقي ال شيخ
واحد منصف
ما شاء الله مدينة مكة من اسرع المدن في تنفيذ الاحترازات وهي من اقل المدن اصابة بالنسبة لعدد سكانها ياليت كل المدن مثلها خاصة الرياض فهي اعلى عددا للاصابة واكبر نسبة في الاصابة الله يحفظ المملكة العربية السعودية وجميع دول المسلمين
شرحبيل
الحياه مثل الشعره في أي لحضه قد تنقطع الشعره وتنتهي الحياه

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