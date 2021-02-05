تركي آل الشيخ يعلن معاناته من مشكلة عدم شرب الماء ومتابعوه يعرضون عليه حلول

الرياض (صدى):
كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن معاناته من مشكلة عدم شرب الماء خاصةً في الشتاء مما يسبب له مشاكل صحية .
وقال تركي آل الشيخ في حسابه على "تويتر" :عندي مشكلة قلة شرب الماء للاسف ... وش الحل !
وانهالت تعليقات المتابعين لعرض الحل على المستشار تركي آل الشيخ ، فقال أحد المتابعين : اذا عملت مجهود بالمشي اوغيره تشعر بالعطش وتطلب الماء .
ونصحته مواطنة أخرى قائلة : ماذا لو غيرت معاليك هذا المعتقد الى معتقد جديد .. ( انا اعي اهمية شرب الماء وكمية المياه التي اشربها في ازدياد يومياً ) مع تخيل تحقق الرغبه ، الامر سيختلف ، ليرد عليها مازحاً : يعني اكلم نفسي !.
بينما نصحه آخر بتناول الفول وخبز النخالة في الإفطار ما يجلب الشعور بالعطش ، ونصح آخر بالإطمئنان على الحنجرة ، ومن أبرز الحلول الإكثار من التمارين الرياضية ، ووضع الماء بجانبه على الطاولة وفي كل مكان يجلس فيه لتحفيزه على الشرب .