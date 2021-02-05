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القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية تهنئة، لفخامة السيدة باتسي ريدي الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وقال الملك المفدى :" يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة باتسي ريدي الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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خادم الحرمين
ولي العهد
القيادة

أحدث التعليقات

الملل
الحمدلله الذي عافانا وكرمنا علي كثير من خلقه
الملل
الحمد لله الذي عافانا
الريان
ما .. اقول غير الله يرجك يرجك . لين تضهر .... زبدتك ياطرقي ال شيخ
واحد منصف
ما شاء الله مدينة مكة من اسرع المدن في تنفيذ الاحترازات وهي من اقل المدن اصابة بالنسبة لعدد سكانها ياليت كل المدن مثلها خاصة الرياض فهي اعلى عددا للاصابة واكبر نسبة في الاصابة الله يحفظ المملكة العربية السعودية وجميع دول المسلمين
شرحبيل
الحياه مثل الشعره في أي لحضه قد تنقطع الشعره وتنتهي الحياه

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