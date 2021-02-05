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مختص: بصمة الدماغ أدق تقنية للكشف عن المجرمين

Time منذ ساعة
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مختص: بصمة الدماغ أدق تقنية للكشف عن المجرمين

علي القحطاني (صدى):
أوضح مستشار الأنظمة الأمنية العميد متقاعد عادل العيد، كيفية تطبيق المملكة نظام «بصمة الدماغ» في كشف المجرمين.

وقال المستشار إن التطبيق يعتمد على موجة تحاكي الذاكرة الثانية العميقة في الإنسان، التي تكون مختصة بحفظ التاريخ، وفقًا لـ " عكاظ ".

وأضاف أن عمل التطبيق يتم من خلال استدراج تلك الذاكرة وطرح الأسئلة والجمل أو عرض المشاهد التلفزيونية، حيث يتم تحليل الإجابات عبر أجهزة الكمبيوتر وتحديد مدى معرفة الشخص لآخرين مشتبه بهم من عدمه.

وأشار إلى أن هذا الأمر يكون عفويا ولا يمكن للإنسان التحكم فيه، مبينا اختلاف بصمة الدماغ عن أنظمة كشف الكذب وأن نسبة الخطأ فيه ضعيفة جدا.

وأكد أنه يمكن أن تساعد هذه البصمة في التعرف على هويات الأشخاص، كما يمكنها أيضا معرفة ما إذا كانت تربط بين الأشخاص علاقة قرابة، إضافة إلى القدرة على التمييز بين التوائم، فضلا عن أن هذه البصمة يمكن أن تحل ألغاز أمراض مثل «اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط» و«التوحد».

وأضاف أن هناك فارق جوهري بين تتبع بصمة المخ وجهاز كشف الكذب، فعمل الأخير يعتمد على أن الشخص الذي يكذب يزداد قلقه، فضلا عن تغييرات عاطفية أخرى تظهر في عدد من المتغيرات النفسية بصفة تلقائية.

وتابع : أما النظام القائم على استجابة المخ فلا يقوم بشيء حيال الكذب أو استجابة الضغط العصبي، بل يقوم بالتحقق عن المعلومات الموجودة في المخ والكشف عنها بأسلوب غير عدواني وخال من الضغط العصبي.

كما أن بعض الأشخاص لديهم القدرة على خداع جهاز كشف الكذب، بكبت ردود أفعالهم النفسية عن الأسئلة الحساسة بالتدريب، أو التكرار، أو عن طريق تشتيت ردود أفعالهم في الإجابة عن الأسئلة عن طريق قرص أنفسهم مثلا أو عض ألسنتهم. أما بصمة المخ فلم يوجه لها نقد حتى الآن، لأنها إشارة أوتوماتيكية تلقائية، فالمخ هو الذي يتحدث وليس الشخص، فهي إذن شاهد لا يخطئ.

Time واتساب
بصمة الدماغ
جهاز كشف الكذب
بصمة المخ

أحدث التعليقات

الملل
الحمدلله الذي عافانا وكرمنا علي كثير من خلقه
الملل
الحمد لله الذي عافانا
الريان
ما .. اقول غير الله يرجك يرجك . لين تضهر .... زبدتك ياطرقي ال شيخ
واحد منصف
ما شاء الله مدينة مكة من اسرع المدن في تنفيذ الاحترازات وهي من اقل المدن اصابة بالنسبة لعدد سكانها ياليت كل المدن مثلها خاصة الرياض فهي اعلى عددا للاصابة واكبر نسبة في الاصابة الله يحفظ المملكة العربية السعودية وجميع دول المسلمين
شرحبيل
الحياه مثل الشعره في أي لحضه قد تنقطع الشعره وتنتهي الحياه

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