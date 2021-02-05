جوجل تطلق ميزة جديدة تسهل عملية البحث

وكالات (صدى):
كشفت شركة جوجل عن بدء اختبار ميزة جديدة في محرك بحثها على الإنترنت، وذلك لتسهيل عملية وصول البيانات إلى المستخدمين.
وذكرت جوجل أن مستخدمي محرك بحثها عبر الحواسب وأجهزة أندرويد حاليا في الولايات المتحدة باتوا قادرين على معرفة المزيد من المعلومات المفيدة حول الأشياء التي يبحثون عنها على الإنترنت.
وتظهر الميزة الجديدة للمستخدم علامة إضافية بجانب كل نتيجة من نتائج البحث التي يحصل عليها عبر متصفح جوجل، وبالضغط على هذه العلامة تظهر له بيانات تتضمن معلومات حول الموقع الذي تتضمنه النتيجة.
في حين كان هذا الموقع مجانيا أو موقعا للإعلانات المدفوعة، وعن مصدر المعلومات الموجودة بالموقع.
ويمكن للمستخدمين من خلال هذه الميزة معرفة فيما إذا كان الموقع الذي يظهر لهم في قائمة نتائج البحث يستخدم بروتوكولات آمنة أم لا.