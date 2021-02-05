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جوجل تطلق ميزة جديدة تسهل عملية البحث

Time منذ ساعة
Views 1845
جوجل تطلق ميزة جديدة تسهل عملية البحث

وكالات (صدى):
كشفت شركة جوجل عن بدء اختبار ميزة جديدة في محرك بحثها على الإنترنت، وذلك لتسهيل عملية وصول البيانات إلى المستخدمين.

وذكرت جوجل أن مستخدمي محرك بحثها عبر الحواسب وأجهزة أندرويد حاليا في الولايات المتحدة باتوا قادرين على معرفة المزيد من المعلومات المفيدة حول الأشياء التي يبحثون عنها على الإنترنت.

وتظهر الميزة الجديدة للمستخدم علامة إضافية بجانب كل نتيجة من نتائج البحث التي يحصل عليها عبر متصفح جوجل، وبالضغط على هذه العلامة تظهر له بيانات تتضمن معلومات حول الموقع الذي تتضمنه النتيجة.

في حين كان هذا الموقع مجانيا أو موقعا للإعلانات المدفوعة، وعن مصدر المعلومات الموجودة بالموقع.

ويمكن للمستخدمين من خلال هذه الميزة معرفة فيما إذا كان الموقع الذي يظهر لهم في قائمة نتائج البحث يستخدم بروتوكولات آمنة أم لا.

 

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شركة جوجل
محرك البحث

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
الغضب الهلالي رغم تحقيق المدرب ثلاثية استثنائيه لم يسبق ان حققها اي فريق واستغرب من بعض جماهير الانديه فرحان بناديه ومتعصب وكل الي حققه لهم كاس برين وخرقه وبطولات وديه كل جمهور يطمح على قدر مكانة ناديه
زعيم اااسيا
الغضب الهلالي رغم تحقيق المدرب ثلاثية استثنائيه لم يسبق ان حققها اي فريق واستغرب من بعض جماهير الانديه فرحان بناديه ومتعصب وكل الي حققه لهم كاس برين وخرقه وبطولات وديه كل جمهور يطمح على قدر مكانة ناديه
اللهو البرى
هههههه.. كانوا يقلون لنا اللي يغص اضربه ع قفاته.. فكنا نفعل من باب المزاح. أما اللي يغص والله مدري كيف السواة الظاهر انهم يفغصو حلقه.. الغص يحصل من اللقمة الكبيرة أو إذا كان الاكل ناشف أو الحلق ناشف.. أو إذا ابتلع شي كبير وقاسي. ويجب أن الإنسان يسمى ثم يأكل بأدب.. ولا يتعجل ف البلع.. وذا احس ان حلقه ناشف يجب أخذ جغمة ما قبل اللقمة.
ابن فيصل
الهلال في أسبوع اكل سته أهداف وآخرها البارحه من فريق صاعد وقبلها ست تعادلات وهزيمه من الوحده وخروج مذل من كأس الملك على يد الفتح والصحيفة ترقع وتبحث عن مخرج لطواقيهم.. وفوق فوز العالمي النصر يبحثوا عن مطبل لتقليل من شان النصر ترى الفرق سته نقاط .. بس السوبر باقي مأثرة عليكم ياطواقي أبها أجل 😅😅😅😅
نادر
انت جالس تقنع نفسك اللهم لاشماته بس

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