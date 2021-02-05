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نادي سينسيناتي الأمريكي يتوصل إلى اتفاق مع النصر بشأن مارتينيز

Time منذ 37 دقيقة
Views 1557
نادي سينسيناتي الأمريكي يتوصل إلى اتفاق مع النصر بشأن مارتينيز

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن نادي سينسيناتي الأمريكي توصل إلى اتفاق مع نادي النصر و اللاعب بيتي مارتينيز للتوقيع معه.

وأوضحت التقارير، أنه يحتاج النادي فقط إلى الحصول على المركز الأول في أمر تخصيص (MLS) لإكمال الصفقة.

Time واتساب
النصر
مارتينيز

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المفروض الداخليه تصدر قرار حاسم وتسوي لها مذابح وكل أبل سايبه في الخطوط بدون راعي تصور حيث وجدت وعلى وتشال وعلى المذبح علشان الواحد يصحصح يقدر يشري أبل ولا يقدر يجيب راعي يفكونها في طريق خلق الله
ابو فارس
وغير كبار السن اللي ماعندهم جوال ذكي أو البعض ماعنده انترنت برا البيت وحتى الصغار مو الكل عنده وكلامك كفاية ياخوي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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