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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1347
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق تبوك الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي الباحة وعسير، كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-38 كم/ساعة. ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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الجمعة
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الطقس

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ...
ابو محمد 😎 ✍️
خير وبركه بإذن الله .. .. اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها البلاد والعباد .. آمين ,,
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو عمار
اوكي
ابو ياسر
لو الله فاكنا منك ومن الثاني البريك والثالث جوميز حنا بخير

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