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إطلاق هاتفي Realme X7 و X7 Pro رسميًا

Time منذ 37 دقيقة
Views 1501
إطلاق هاتفي Realme X7 و X7 Pro رسميًا

وكالات (صدى):
كشفت شركة ريلمي Realme، عن سلسلة X7 في الصين في سبتمبر الماضي، كما أطلقت هاتفين هما Realme X7 و Realme X7 Pro، ويقدمان دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، إلى جانب كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

وفي السياق نفسه، يعمل هاتف Realme X7 Pro، بواسطة معالج من نوع Dimensity 1000+، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G؛ حيث يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويأتي ريلمي هاتف Realme X7 Pro، بكاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، ووحدات فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب مستشعران بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو والعمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.

ويعد مزود بشاشة بقياس 6.55 بوصة، من نوع Super AMOLED، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، ويعمل هاتف ريلمي ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 وات، يتم شحنها بالكامل في 35 دقيقة، فيما يقدم هاتف Realme X7، شاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، ويعمل بواسطة معالج من نوع Dimensity 800U.

ويضم بطارية بقوة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 50 وات، بينما يأتي مزودا بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منه بدقة 64 ميجابيكسل، إلى جانب عدسة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

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Realme X7

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حسبنا الله ونعم الوكيل ...
ابو محمد 😎 ✍️
خير وبركه بإذن الله .. .. اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها البلاد والعباد .. آمين ,,
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو عمار
اوكي
ابو ياسر
لو الله فاكنا منك ومن الثاني البريك والثالث جوميز حنا بخير

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