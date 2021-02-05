الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم تناول ذبائح أهل الكتاب

Time منذ 22 دقيقة
Views 1413
بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم تناول ذبائح أهل الكتاب

عادل الحربي (صدى):
كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، حكم تناول الذبائح التي يقوم بها أهل الكتاب في المطاعم وغيرها من الأماكن.   

وأوضح الشيخ سعد الشثري خلال إحدى حلقات برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إن ذبائح أهل الكتاب مُباحة وحلال بشرطين؛ أولهما أن تكون تلك الذبيحة قد جرى ذبحها بالفعل قبل موتها وليس خنقها أو غير ذلك.   

وأشار "الشثري" إلى أن الشرط الثاني هو التأكد من عدم ذكر اسم غير الله خلال عملية الذبح، لافتًا إلى أن مَن يتواجدون ببلاد أجنبية عليهم معرفة من يذبح قبل تناول الطعام للتأكد من تحقق الشرطين، وفي حال عدم الوصول إليه يتم النظر إلى غالب ذلك البلد، محذرًا من تناول الطعام في الأواني التي لا يتم تنظيفها بعد استخدامها في حفظ لحم الخنزير.

Time واتساب
يستفتونك
سعد الشثري
ذبائح أهل الكتاب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
شيء مخيف أن يتكرر عزل الباحث بزعم اضطرابه والقصة لم تروى بعد والبؤس والشقاء في الغالب سببهما العنجهية والطغيان والظلم والقهر والعدوان
د محمد ماجد بخش
الثقل المغناطيسي أو الثقالة المغناطيسية هما تمثيل لمجموع الذرات لكن بمحور ذرة ممثلة وعدد نسبي يعود لمجموع الأنوية في المجال الفراغي الحاضن لدرجة النسبية الثقالية المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
أعلنت عن نتائج أبحاثي في 2004 فذقت المر والويلات 16 عاما بسبب تعارض الاستنتاج مع واقع النجاح ولذا رأيت الغدر من الغالبية دفاعا عن صورتهم اللامعة فهل الوصول للعالمية ينهي المشكلة أم ستواجه الحقيقة بالحديد والنار "جميع إلكترونات الذرة لها نفس الطاقة مالم تتشكل الذرات" على المتضرر أن ينتظر أو ينتظر تمثيل بناء الجدول الدوري للعناصر هو وصف الكتل الفراغية بدلالة عددية تمثل للثقالة المغناطيسي بدلالة محورية مكافئة ألا قاتل الله الظلم بزعم اضطراب شخص سليم لإرضاء مجتمع مريض يستحق منا الدعاء والصبر وانتظار الشفاء
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
من يهبه الله المال ومن يهبه الله العقل ومن يهبه الله العلم . الثالث يسخر العقل والمال في طلب العلم وتحصيله والآخر يوظف العالم وقد يكون التوظيف هنا مشتركا حيث يضيف العقل إلى العقل والمال إلى العقل كسبا علميا . أما الفريق الرابع فهو يوظف السلطة فوق كل شيء ليبقى مستأثرا بالسيطرة على الجميع

أخر الأخبار

بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم تناول ذبائح أهل الكتاب
بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم تناول ذبائح أهل الكتاب
Time منذ 22 دقيقة Views 1413
بالفيديو.. الإطاحة بـ5 وافدين لإدارتهم معملاً لتصنيع الخمور بالرياض
بالفيديو.. الإطاحة بـ5 وافدين لإدارتهم معملاً لتصنيع الخمور بالرياض
Time منذ 34 دقيقة Views 1391
هطول أمطار غزيرة وسيول وتساقط للبرد على عدة مناطق
هطول أمطار غزيرة وسيول وتساقط للبرد على عدة مناطق
Time منذ ساعة Views 1730
جاسم الحربي : صعب على النصر تحقيق بطولة الدوري
جاسم الحربي : صعب على النصر تحقيق بطولة الدوري
Time منذ ساعة Views 356
تركي العواد : أتمنى رحيل رزافان
تركي العواد : أتمنى رحيل رزافان
Time منذ ساعة Views 313
بالفيديو.. الساعات الأولى لبدء تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة بمكة والشرقية
بالفيديو.. الساعات الأولى لبدء تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة بمكة والشرقية
Time منذ ساعة Views 1909
إغلاق 52 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية في جازان
إغلاق 52 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية في جازان
Time منذ ساعة Views 1543
بالصور.. هبة الحسين وعايض يوسف يردون على أنباء طلاقهما بطريقة خاصة
بالصور.. هبة الحسين وعايض يوسف يردون على أنباء طلاقهما بطريقة خاصة
Time منذ ساعة Views 913
السفير آل جابر يلتقي بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن
السفير آل جابر يلتقي بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن
Time منذ ساعتين Views 1865
الأمير‏ خالد بن سلمان: نتطلع للعمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات المنطقة
الأمير‏ خالد بن سلمان: نتطلع للعمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات المنطقة
Time منذ ساعتين Views 1614