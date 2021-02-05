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هطول أمطار غزيرة وسيول وتساقط للبرد على عدة مناطق

Time منذ ساعة
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هطول أمطار غزيرة وسيول وتساقط للبرد على عدة مناطق

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في القصيم والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وتبوك والرياض ومكة المكرمة وحائل.

وقال مركز الأرصاد، أن منطقة القصيم تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول وتساقط للبرد وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

وأشار إلى أن منطقة مكة المكرمة، تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة، لافتًا إلى أن الرياض تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة تبوك أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة، كما تشهد منطقة حائل أيضا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وأوضح المركز، أن منطقة الجوف تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة، وكذلك الحدود الشمالية تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول وتساقط للبرد ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة عرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد العويقلية ورفحاء أتربة مثارة وأمطارًا رعدية حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة، بينما ذكر المركز أن منطقة المدينة المنورة تشهد أمطارًا متوسطة ونشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا بمدى الرؤية، على المدينة المنورة وخيبر وبدر ووادي الفرع وينبع ، تستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد العلا والعيص أمطارًا رعدية.

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مركز الأرصاد

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
شيء مخيف أن يتكرر عزل الباحث بزعم اضطرابه والقصة لم تروى بعد والبؤس والشقاء في الغالب سببهما العنجهية والطغيان والظلم والقهر والعدوان
د محمد ماجد بخش
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د محمد ماجد بخش
أعلنت عن نتائج أبحاثي في 2004 فذقت المر والويلات 16 عاما بسبب تعارض الاستنتاج مع واقع النجاح ولذا رأيت الغدر من الغالبية دفاعا عن صورتهم اللامعة فهل الوصول للعالمية ينهي المشكلة أم ستواجه الحقيقة بالحديد والنار "جميع إلكترونات الذرة لها نفس الطاقة مالم تتشكل الذرات" على المتضرر أن ينتظر أو ينتظر تمثيل بناء الجدول الدوري للعناصر هو وصف الكتل الفراغية بدلالة عددية تمثل للثقالة المغناطيسي بدلالة محورية مكافئة ألا قاتل الله الظلم بزعم اضطراب شخص سليم لإرضاء مجتمع مريض يستحق منا الدعاء والصبر وانتظار الشفاء
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
من يهبه الله المال ومن يهبه الله العقل ومن يهبه الله العلم . الثالث يسخر العقل والمال في طلب العلم وتحصيله والآخر يوظف العالم وقد يكون التوظيف هنا مشتركا حيث يضيف العقل إلى العقل والمال إلى العقل كسبا علميا . أما الفريق الرابع فهو يوظف السلطة فوق كل شيء ليبقى مستأثرا بالسيطرة على الجميع

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