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بالفيديو.. الساعات الأولى لبدء تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة بمكة والشرقية

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بالفيديو.. الساعات الأولى لبدء تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة بمكة والشرقية

مكة المكرمة (صدى):
كشف تقرير مصور، عن مدى الالتزام في المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي وبقية المنشآت بالإجراءات الاحترازية الجديدة المُتخذة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد،

وبينها إيقاف المناسبات وحفلات الزواج وكل الأنشطة والفعالیات الترفيهية، وإغلاق دور السینما والمراكز الترفيهية الداخلیة وأماكن الألعاب ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضیة.

ورصد التقرير الذي نشرته قناة "السعودية" لحظة قيام الجهات المعنية في منطقتي مكة المكرمة والشرقية بجولات رقابية مُكثفة، لضبط المُخالفات للإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه، ناشد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن الأمانة نفذت أكثر من ألف جولة رقابية رصدت خلالها أكثر من 170 مُخالفة.

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الشرقية
مكة
الإجراءات الاحترازية الجديدة

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
شيء مخيف أن يتكرر عزل الباحث بزعم اضطرابه والقصة لم تروى بعد والبؤس والشقاء في الغالب سببهما العنجهية والطغيان والظلم والقهر والعدوان
د محمد ماجد بخش
الثقل المغناطيسي أو الثقالة المغناطيسية هما تمثيل لمجموع الذرات لكن بمحور ذرة ممثلة وعدد نسبي يعود لمجموع الأنوية في المجال الفراغي الحاضن لدرجة النسبية الثقالية المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
أعلنت عن نتائج أبحاثي في 2004 فذقت المر والويلات 16 عاما بسبب تعارض الاستنتاج مع واقع النجاح ولذا رأيت الغدر من الغالبية دفاعا عن صورتهم اللامعة فهل الوصول للعالمية ينهي المشكلة أم ستواجه الحقيقة بالحديد والنار "جميع إلكترونات الذرة لها نفس الطاقة مالم تتشكل الذرات" على المتضرر أن ينتظر أو ينتظر تمثيل بناء الجدول الدوري للعناصر هو وصف الكتل الفراغية بدلالة عددية تمثل للثقالة المغناطيسي بدلالة محورية مكافئة ألا قاتل الله الظلم بزعم اضطراب شخص سليم لإرضاء مجتمع مريض يستحق منا الدعاء والصبر وانتظار الشفاء
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
من يهبه الله المال ومن يهبه الله العقل ومن يهبه الله العلم . الثالث يسخر العقل والمال في طلب العلم وتحصيله والآخر يوظف العالم وقد يكون التوظيف هنا مشتركا حيث يضيف العقل إلى العقل والمال إلى العقل كسبا علميا . أما الفريق الرابع فهو يوظف السلطة فوق كل شيء ليبقى مستأثرا بالسيطرة على الجميع

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