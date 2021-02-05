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إغلاق 52 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية في جازان

Time منذ 12 دقيقة
Views 1240
إغلاق 52 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية في جازان

جيزان (صدى):
أغلقت أمانة منطقة جازان وبلدياتها مساء اليوم 52 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن الأمانة كثفت الجهود الرقابية على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والمقاهي، و أعدت خططًا لتنفيذ حملات رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من التزام المنشآت، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفين وفق التعليمات الصادرة.

وأشار إلى أن الأمانة وبلديات المنطقة نفذت اليوم 360 جولة ميدانية، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.

Time واتساب
جازان
الاجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

ابو عمار
المفروض يتم الجمع بين الصلاتين في المسجد
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب غيره بداله
ابو عمار
الله يرحمه
abdul
" وأوضحت أن المنشآت هي صالات الأفراح وقاعات الفنادق والمراكز الترفيهية وأماكن الألعاب والمراكز الرياضية ودور السينما. " الحمد لله ! كلها منشآت لضرّها أكبر من نفعها .

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