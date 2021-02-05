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هبة الحسين وعايض يوسف يردون على أنباء طلاقهما بطريقة خاصة

Time منذ 24 دقيقة
Views 402
هبة الحسين وعايض يوسف يردون على أنباء طلاقهما بطريقة خاصة

متابعة أميرة خالد (صدى):
كشفت هبة الحسين، أمس الخميس، عن صور تجمعها بزوجها عايض يوسف، أثناء احتفالهما بعيد الحب، حيث ظهر الثنائي أثناء التنزه بقارب في بحر مليء بالبلونات الحمراء، في أجواء رومانسية مليئة بالحب.

وخرج الثنائي لينفيا الشائعات التي تفيد بانفصال، حيث رد عائض يوسف على هذه الشائعة بطريقة ساخرة من خلال بث فيديو على موقع سناب شات، نفي به الخبر الذي تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال عايض يوسف: "رجعت البيت هبة بتقول لي إن في هاشتاق في تويتر إني بطلقها، إيش في؟"؛ لترد عليه زوجته ضاحكة: "كذا من وراي؟" ، فيجيبها: "ما أدري أنا يمكن في واحد ثاني ما أدري"؛ ليكمل رده بنشر صور له تجمعه من زوجته في رحلة بحرية لهم بأجواء رومانسية احتفالًا بعيد الحب.

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هبة الحسين
عايض يوسف
عايض يوسف يطلق هبة

أحدث التعليقات

ابو عمار
المفروض يتم الجمع بين الصلاتين في المسجد
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب غيره بداله
ابو عمار
الله يرحمه
abdul
" وأوضحت أن المنشآت هي صالات الأفراح وقاعات الفنادق والمراكز الترفيهية وأماكن الألعاب والمراكز الرياضية ودور السينما. " الحمد لله ! كلها منشآت لضرّها أكبر من نفعها .

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