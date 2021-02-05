الأعداد السابقة للصحيفة

لا يحق لصاحب العمل محاسبة الموظف على التأخير عن الدوام 

Time منذ 9 ساعات
Views 5333
لا يحق لصاحب العمل محاسبة الموظف على التأخير عن الدوام 

الرياض (صدى):
أوضح نظام العمل في المملكة، أنه لا يحق لصاحب العمل محاسبة الموظف على التأخير عن الدوام بسبب الظروف الجوية خوفاً على سلامته، وفقا لتعميم وزير الداخلية رقم ٩٨١٠/٢٩.

وتضمنت أهم أحكام الإجازة بدون أجر:" طلب الإجازة يجب أن يكون من الموظف وليس صاحب العمل "، وجاء ذلك استناداً للمادة ١١٦ من نظام العمل بأنه لا يجوز إجبار الموظف على إجازة دون أجر إلا بموافقته.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قالت إن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ستشتمل على قاعدة بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت أن المنصة تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص)، بما يضمن تحقيق الفاعلية والدقة والشفافية في عملية التوظيف.

Time واتساب
المملكة
الدوام
نظام العمل

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
الغضب الهلالي رغم تحقيق المدرب ثلاثية استثنائيه لم يسبق ان حققها اي فريق واستغرب من بعض جماهير الانديه فرحان بناديه ومتعصب وكل الي حققه لهم كاس برين وخرقه وبطولات وديه كل جمهور يطمح على قدر مكانة ناديه
زعيم اااسيا
الغضب الهلالي رغم تحقيق المدرب ثلاثية استثنائيه لم يسبق ان حققها اي فريق واستغرب من بعض جماهير الانديه فرحان بناديه ومتعصب وكل الي حققه لهم كاس برين وخرقه وبطولات وديه كل جمهور يطمح على قدر مكانة ناديه
اللهو البرى
هههههه.. كانوا يقلون لنا اللي يغص اضربه ع قفاته.. فكنا نفعل من باب المزاح. أما اللي يغص والله مدري كيف السواة الظاهر انهم يفغصو حلقه.. الغص يحصل من اللقمة الكبيرة أو إذا كان الاكل ناشف أو الحلق ناشف.. أو إذا ابتلع شي كبير وقاسي. ويجب أن الإنسان يسمى ثم يأكل بأدب.. ولا يتعجل ف البلع.. وذا احس ان حلقه ناشف يجب أخذ جغمة ما قبل اللقمة.
ابن فيصل
الهلال في أسبوع اكل سته أهداف وآخرها البارحه من فريق صاعد وقبلها ست تعادلات وهزيمه من الوحده وخروج مذل من كأس الملك على يد الفتح والصحيفة ترقع وتبحث عن مخرج لطواقيهم.. وفوق فوز العالمي النصر يبحثوا عن مطبل لتقليل من شان النصر ترى الفرق سته نقاط .. بس السوبر باقي مأثرة عليكم ياطواقي أبها أجل 😅😅😅😅
نادر
انت جالس تقنع نفسك اللهم لاشماته بس

أخر الأخبار

بالفيديو.. والدة حلا الترك تنهار باكية: ما في أمل
بالفيديو.. والدة حلا الترك تنهار باكية: ما في أمل
Time منذ 18 دقيقة Views 381
فوائد غير متوقعة للهيل على بشرتك
فوائد غير متوقعة للهيل على بشرتك
Time منذ 29 دقيقة Views 1278
كاميرا مراقبة توثق لحظة هجوم سمكة قرش على شاب في البحر
كاميرا مراقبة توثق لحظة هجوم سمكة قرش على شاب في البحر
Time منذ 53 دقيقة Views 614
في ذكرى ميلاده.. فاروق الفيشاوي حارب السرطان واعتبره صداعًا
في ذكرى ميلاده.. فاروق الفيشاوي حارب السرطان واعتبره صداعًا
Time منذ 59 دقيقة Views 501
جوجل تطلق ميزة جديدة تسهل عملية البحث
جوجل تطلق ميزة جديدة تسهل عملية البحث
Time منذ ساعة Views 1840
الإطاحة برجل يحفر أسفل منزله بهدف العثور على كنز
الإطاحة برجل يحفر أسفل منزله بهدف العثور على كنز
Time منذ ساعة Views 609
المدة اللازمة لعملية تسخين السيارة ونصائح هامة لسلامة المحرك
المدة اللازمة لعملية تسخين السيارة ونصائح هامة لسلامة المحرك
Time منذ ساعة Views 1626
صورة نادر لـ خالد راغب علامة مع والديه في طفولته
صورة نادر لـ خالد راغب علامة مع والديه في طفولته
Time منذ ساعة Views 666
أسهل طريقة للتخلص من قشرة الرأس في الشتاء
أسهل طريقة للتخلص من قشرة الرأس في الشتاء
Time منذ ساعة Views 1599
سبب وجود هوية موحدة بألوان عاكسة لمركبات سحب السيارات «السطحات»
سبب وجود هوية موحدة بألوان عاكسة لمركبات سحب السيارات «السطحات»
Time منذ ساعة Views 1761