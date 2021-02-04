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وزير الداخلية اليمني يطلع خبيراً أممياً على نتائج التحقيق في حادثة استهداف مطار عدن

Time منذ ساعة
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وزير الداخلية اليمني يطلع خبيراً أممياً على نتائج التحقيق في حادثة استهداف مطار عدن

عدن (صدى):
أطلع وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان خبير لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي فولف، على نتائج التحقيق في حادثة استهداف مطار عدن، وأعمال اللجان المكلفة بالتحقيق، ونتائج جمع الأدلة الجنائية في واقعة القصف، وإجراءات التحقيق التي أجرتها اللجنة بشأن الحادثة، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

واستعرض وزير الداخلية اليمني في اللقاء الذي جرى اليوم في عدن، الإجراءات اللاحقة لوقوع القصف الإرهابي، ومواقع سقوط الصواريخ ونوعيتها حسب الأدلة والقرائن الواضحة التي استُخلصت، والتي رفعتها اللجنة في تقريرها، وما توصل إليه الخبراء بهذا الشأن.

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اليمن
وزير الداخيلة اليمني

أحدث التعليقات

ابو عمار
المفروض يتم الجمع بين الصلاتين في المسجد
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب غيره بداله
ابو عمار
الله يرحمه
abdul
" وأوضحت أن المنشآت هي صالات الأفراح وقاعات الفنادق والمراكز الترفيهية وأماكن الألعاب والمراكز الرياضية ودور السينما. " الحمد لله ! كلها منشآت لضرّها أكبر من نفعها .

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