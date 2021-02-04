بالفيديو.. إعلامية مصرية تروي قصة إلغاء زفافها: لم يعد هناك رجال

متابعة أميرة خالد (صدى):
روت الإعلامية المصرية، سالي عبدالسلام، قصة إلغاء زفافها؛ حيث دخلت في نوبة بكاء هستيرية على الهواء أثناء سردها القصة في برنامجها "قصة حقيقية" على شاشة التلفزيون المصري.
وقالت سالي عبدالسلام: "أتيت معظم الحلقات وأنا باكية، ولا أشعر بالخجل من أن أقول ذلك، عائلتي تنتظر مني أن أكون قوية، لكن ما حصل هذه المرة أنني عشمت نفسي جداً" .
وأضافت الإعلامية المصرية: "لن أقول إن اختياراتي خاطئة، لأنني لا أختار أصلاً، قد أجدني دخلت في قصة وأنا لم أختارها، أختار فقط أنه شخص مناسب، أختار السكينة والمودة والرحمة، وليس كما يقول الناس إنه لا يعجبني العجب والتي أسمعها كثيراً الرجال لا يستحقون".
وتابعت: "الرجال أصبحوا لا يستحقون، كنت آتي التصوير وأنا باكية خصوصاً هذا الشهر، لأنني كنت أتمنى أن أعقد قراني وأتزوج، لكن الموضوع لم يتم ولم يحصل نصيب"، مضيفة:" لأن أغلبية الرجال الذين نعرفهم ليسوا قدر المسؤولية، ولم يعودوا رجالاً ولم يعودوا يستحقوا".
واختتمت حديثها: "الحمدلله، قد يكون الله أخذ مني أشياء كثيرة جداً، وبعدما عشمت نفسي ولم أتوقع أن يؤخذ مني بهذا الوقت وهذه الفترة، التي أبكي فيها كلما كلمت أحداً وأشفق على نفسي، إلا أن الله عوضني".