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أمير القصيم يوجه بإيقاف جميع الفعاليات والمناشط بالمنطقة

Time منذ 45 دقيقة
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أمير القصيم يوجه بإيقاف جميع الفعاليات والمناشط بالمنطقة

بريدة (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للطوارئ بالمنطقة، اليوم، بإيقاف وتأجيل جميع المناسبات والمناشط والفعاليات والملتقيات المقامة بالمنطقة, حفاظاً على سلامة المواطنين والمواطنات والزائرين من انتشار فيروس كورونا.

وأكد سموه أن هذا الإجراء يأتي لما تبذله القيادة الحكيمة من إجراءات احترازية للحفاظ على أبناء الوطن, مشدداً على أهمية التوعية والوقاية, ومتابعة كل يُنشر من قبل وزارة الصحة.

وأشار المتحدث الرسمي لأمارة منطقة القصيم أحمد الحصين من جانبه، أن هذا الإجراء يأتي ضمن الخطوات الاحترازية التي تبذلها إمارة المنطقة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومنع انتقاله.

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القصيم
أمير القصيم

أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يرحمهم جميع ويسكنهم الجنة. الله يحسن عزاكم ويصبركم ويجبركم🤲 😔
٩٩٩
قبيلة غامد علم ودين وشجاعه ومال
د محمد ماجد بخش
إقصائي كان ثأرا وانتقاما من فرضية تغيير الواقع المرفوضة أكاديميا بفعل سلطة الأداء بديلا عن أداء السلطة
د محمد ماجد بخش
تحويل وانتقاء تمثيل محاور الثقل المغناطيسية بتمثيل محاور الثقالة العددية الفراغية المنتظمة هو تمثيل لوحدة المركز ولمحيط وحدة المركز بنفس وحدات الثقالة رغم اختلافها وربما لعبها دورا مزدوجا في التمثيل للثقل والثقالة على مستويين داخل المحتوى الممثل بالمحاور الممثلة لدرجات الثبات الممثلة لدرجتي الارتباط والمغناطيسية بدلالة عددية محورية ممثلة مستقلة ومشتركة لأكثر من تمثيل رابط وثابت مرحلي أو مؤقت
الوفا طبعي
شخباااااار الضغوط بشروني💛💙

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