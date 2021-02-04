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بالصور.. شرطة مكة تواصل جولاتها الميدانية في المواقع السياحية بجدة

Time منذ ساعة
Views 1476
بالصور.. شرطة مكة تواصل جولاتها الميدانية في المواقع السياحية بجدة

جدة (صدى):
واصلت ‏شرطة منطقة مكة المكرمة⁩، أمس الخميس، جولاتها الميدانية في المواقع السياحية بمحافظة جدة.

وأوضحت شرطة مكة، أن ذلك لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يرحمهم جميع ويسكنهم الجنة. الله يحسن عزاكم ويصبركم ويجبركم🤲 😔
٩٩٩
قبيلة غامد علم ودين وشجاعه ومال
د محمد ماجد بخش
إقصائي كان ثأرا وانتقاما من فرضية تغيير الواقع المرفوضة أكاديميا بفعل سلطة الأداء بديلا عن أداء السلطة
د محمد ماجد بخش
تحويل وانتقاء تمثيل محاور الثقل المغناطيسية بتمثيل محاور الثقالة العددية الفراغية المنتظمة هو تمثيل لوحدة المركز ولمحيط وحدة المركز بنفس وحدات الثقالة رغم اختلافها وربما لعبها دورا مزدوجا في التمثيل للثقل والثقالة على مستويين داخل المحتوى الممثل بالمحاور الممثلة لدرجات الثبات الممثلة لدرجتي الارتباط والمغناطيسية بدلالة عددية محورية ممثلة مستقلة ومشتركة لأكثر من تمثيل رابط وثابت مرحلي أو مؤقت
الوفا طبعي
شخباااااار الضغوط بشروني💛💙

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