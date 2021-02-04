الأعداد السابقة للصحيفة

المملكة ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بشأن التعاون معها

Time منذ ساعة
Views 1747
Comment 2
المملكة ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بشأن التعاون معها

الرياض (صدى):
رحبت المملكة العربية السعودية بما ورد في خطاب فخامة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.

كما أكدت المملكة على موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وترحب بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي السيد مارتن جريفيثس، وقد قامت المملكة في هذا الإطار بعدد من الخطوات المهمة لتعزيز فرص التقدم في المسار السياسي، بما في ذلك إعلان التحالف وقف إطلاق النار بشكل أحادي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وتتطلع المملكة إلى العمل مع إدارة الرئيس بايدن ومع المبعوث الأمريكي لليمن السيد تيم ليندركنج، والأمم المتحدة وكافة الأطراف اليمنية ودول التحالف في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، بناء على قرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهو ما تسعى إليه المملكة للعبور باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء، وستستمر المملكة في جهودها المشهودة لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، حيث بلغ ما قدمته من عون في هذا الشأن للأشقاء في اليمن أكثر من 17 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية، وتناشد المملكة الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتكثيف الدعم وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

كما تتطلع المملكة إلى استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة للتعامل مع التحديات في المنطقة بما في ذلك الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط وحل النزاعات ودعم الاستقرار في لبنان، وسوريا، والعراق، وأفغانستان، ومنطقة القرن الأفريقي ودول الساحل، ومواجهة التطرف والإرهاب والتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والعمل على استقرار الأسواق النفطية والمالية كشركاء في مجموعة العشرين، وتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة، لحماية مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يرحمهم جميع ويسكنهم الجنة. الله يحسن عزاكم ويصبركم ويجبركم🤲 😔
٩٩٩
قبيلة غامد علم ودين وشجاعه ومال
د محمد ماجد بخش
إقصائي كان ثأرا وانتقاما من فرضية تغيير الواقع المرفوضة أكاديميا بفعل سلطة الأداء بديلا عن أداء السلطة
د محمد ماجد بخش
تحويل وانتقاء تمثيل محاور الثقل المغناطيسية بتمثيل محاور الثقالة العددية الفراغية المنتظمة هو تمثيل لوحدة المركز ولمحيط وحدة المركز بنفس وحدات الثقالة رغم اختلافها وربما لعبها دورا مزدوجا في التمثيل للثقل والثقالة على مستويين داخل المحتوى الممثل بالمحاور الممثلة لدرجات الثبات الممثلة لدرجتي الارتباط والمغناطيسية بدلالة عددية محورية ممثلة مستقلة ومشتركة لأكثر من تمثيل رابط وثابت مرحلي أو مؤقت
الوفا طبعي
شخباااااار الضغوط بشروني💛💙

أخر الأخبار

بالفيديو.. إعلامية مصرية تروي قصة إلغاء زفافها: لم يعد هناك رجال
بالفيديو.. إعلامية مصرية تروي قصة إلغاء زفافها: لم يعد هناك رجال
Time منذ 20 دقيقة Views 491
أمطار على محافظة تيماء ومركز القليبة
أمطار على محافظة تيماء ومركز القليبة
Time منذ 30 دقيقة Views 1404
أمير القصيم يوجه بإيقاف جميع الفعاليات والمناشط بالمنطقة
أمير القصيم يوجه بإيقاف جميع الفعاليات والمناشط بالمنطقة
Time منذ 45 دقيقة Views 1432
الحالات التحكيمية لمباراة الهلال وأبها
الحالات التحكيمية لمباراة الهلال وأبها
Time منذ ساعة Views 355
مناف أبوشقير : الهلال يمر حاليًا بأزمة كبيرة
مناف أبوشقير : الهلال يمر حاليًا بأزمة كبيرة
Time منذ ساعة Views 286
أحمد الفهيد : الاتحاد كبير على مستوى آسيا .. واليوم يستعيد هيبته وقيمته
أحمد الفهيد : الاتحاد كبير على مستوى آسيا .. واليوم يستعيد هيبته وقيمته
Time منذ ساعة Views 282
بالصور.. شرطة مكة تواصل جولاتها الميدانية في المواقع السياحية بجدة
بالصور.. شرطة مكة تواصل جولاتها الميدانية في المواقع السياحية بجدة
Time منذ ساعة Views 1473
أمانة الجوف تجري 2790 جولة رقابية ميدانية للتأكد من الإجراءات الاحترازية
أمانة الجوف تجري 2790 جولة رقابية ميدانية للتأكد من الإجراءات الاحترازية
Time منذ ساعة Views 1447
المملكة ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بشأن التعاون معها
المملكة ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بشأن التعاون معها
Time منذ ساعة Views 1747
الكهرباء تتفاعل مع شكوى مستفيد من تلف الكمبيوتر أثناء تغيير العداد دون إبلاغه
الكهرباء تتفاعل مع شكوى مستفيد من تلف الكمبيوتر أثناء تغيير العداد دون إبلاغه
Time منذ ساعة Views 1802