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لا يحق لصاحب العمل محاسبة الموظف على التأخير عن الدوام 

Time منذ 12 دقيقة
Views 1389
لا يحق لصاحب العمل محاسبة الموظف على التأخير عن الدوام 

الرياض (صدى):
أوضح نظام العمل في المملكة، أنه لا يحق لصاحب العمل محاسبة الموظف على التأخير عن الدوام بسبب الظروف الجوية خوفاً على سلامته، وفقا لتعميم وزير الداخلية رقم ٩٨١٠/٢٩.

وتضمنت أهم أحكام الإجازة بدون أجر:" طلب الإجازة يجب أن يكون من الموظف وليس صاحب العمل "، وجاء ذلك استناداً للمادة ١١٦ من نظام العمل بأنه لا يجوز إجبار الموظف على إجازة دون أجر إلا بموافقته.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قالت إن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ستشتمل على قاعدة بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت أن المنصة تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص)، بما يضمن تحقيق الفاعلية والدقة والشفافية في عملية التوظيف.

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المملكة
الدوام
نظام العمل

أحدث التعليقات

ابو فهد
مو منك من الثلاثه شكلكم متعودين على رقم ٣ ههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا الشر فغرت
اسعد الدلخ
عندي مقترح لمشروع وطني ناجح بنسبة ١٠٠% ..سيقظي على هذه الظاهره بشكل نهائي وسيعزز الوضع الامني بشكل كبير وسيكون مثال تحتذي به دول العالم المتقدمه... ثبتو الخبر على اعلاه عسى ان تتبناه وزاره الداخليه...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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