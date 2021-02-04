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أمن الطرق يعلن إعادة فتح طريق "العلا-المدينة المنورة" أمام حركة السيارات

Time منذ 24 دقيقة
Views 1324
أمن الطرق يعلن إعادة فتح طريق "العلا-المدينة المنورة" أمام حركة السيارات

العلا (صدى):
أكد أمن الطرق أنه تم فتح طريق العلا-المدينة الواقع في المدينة المنورة أمام حركة السيارات.

وقال الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، على تويتر، اليوم الخميس: "إلحاقًا للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق العلا - المدينة نود التنويه بأنه تم فتح الطريق مع الأخذ بالاعتبار إجراءات السلامة المرورية"

وكان أمن الطرق نبه منذ ساعات: عزيزي قائد المركبة.. نود التنويه بأنه تم إغلاق طريق العلا - المدينة وذلك لوجود أمطار غزيرة تحد من مدى الرؤية لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر، حرصًا على سلامة الجميع.

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طريق
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المدينة المنورة
العلا

أحدث التعليقات

ابو فهد
مو منك من الثلاثه شكلكم متعودين على رقم ٣ ههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا الشر فغرت
اسعد الدلخ
عندي مقترح لمشروع وطني ناجح بنسبة ١٠٠% ..سيقظي على هذه الظاهره بشكل نهائي وسيعزز الوضع الامني بشكل كبير وسيكون مثال تحتذي به دول العالم المتقدمه... ثبتو الخبر على اعلاه عسى ان تتبناه وزاره الداخليه...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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