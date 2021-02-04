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فهد المولد يتحدث عن ديربي الأهلي وعتاب جماهير الاتحاد 

Time منذ ساعة
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فهد المولد يتحدث عن ديربي الأهلي وعتاب جماهير الاتحاد 

نواف السالم (صدى):
قال فهد المولد، لاعب الاتحاد:" العتاب من جماهير الاتحاد محبة، وأنا بعيد عن السوشيال ميديا وما زال لدي الكثير لأقدمه ".

 

وأوضح فهد المولد:" في مباراة الاتفاق كنا سيئين، وجيد أن يشعر اللاعب أنه سيء ويسعى لتحسين مستواه، لدي الكثير لأقدمه، واليوم شاهدنا شيئًا من فهد، وستكون عودتي في ديربي الأهلي ".

وتابع:" لن أؤكد أننا سننافس على الدوري لكن نحاول ناخذ الـ3 نقاط في كل مباراة ".

وكان فريق الاتحاد، خطف فوزًا كبيرًا على الفتح بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب
الاتحاد
الأهلي
الدوري
فهد المولد

أحدث التعليقات

ابو فهد
مو منك من الثلاثه شكلكم متعودين على رقم ٣ ههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يكفينا الشر فغرت
اسعد الدلخ
عندي مقترح لمشروع وطني ناجح بنسبة ١٠٠% ..سيقظي على هذه الظاهره بشكل نهائي وسيعزز الوضع الامني بشكل كبير وسيكون مثال تحتذي به دول العالم المتقدمه... ثبتو الخبر على اعلاه عسى ان تتبناه وزاره الداخليه...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يخارجنا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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