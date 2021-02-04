فهد المولد يتحدث عن ديربي الأهلي وعتاب جماهير الاتحاد 

نواف السالم (صدى):
قال فهد المولد، لاعب الاتحاد:" العتاب من جماهير الاتحاد محبة، وأنا بعيد عن السوشيال ميديا وما زال لدي الكثير لأقدمه ".
وأوضح فهد المولد:" في مباراة الاتفاق كنا سيئين، وجيد أن يشعر اللاعب أنه سيء ويسعى لتحسين مستواه، لدي الكثير لأقدمه، واليوم شاهدنا شيئًا من فهد، وستكون عودتي في ديربي الأهلي ".
وتابع:" لن أؤكد أننا سننافس على الدوري لكن نحاول ناخذ الـ3 نقاط في كل مباراة ".
وكان فريق الاتحاد، خطف فوزًا كبيرًا على الفتح بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.